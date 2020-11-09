Самбисты из Кыргызстана закончили чемпионат мира без золотых медалей. Об этом сообщили в Федерации самбо КР.

По его данным, спортсмены молодежной и юношеской сборной Кыргызстана завоевали по четыре серебряных и бронзовых медалей на молодежном первенстве мира по самбо.

Взрослая сборная по спортивному и боевому самбо привезла шесть медалей различного достоинства.

У кыргызстанских спортсменов две серебряные медали и четыре бронзовые.

Напомним, что чемпионат мира по самбо среди взрослых, молодежи, юниоров и по боевому самбо проходил в Сербии (Нови-Сад) с 5 по 8 ноября.