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Спорт

Самбисты из Кыргызстана закончили чемпионат мира без золотых медалей

Самбисты из Кыргызстана закончили чемпионат мира без золотых медалей. Об этом сообщили в Федерации самбо КР.

По его данным, спортсмены молодежной и юношеской сборной Кыргызстана завоевали по четыре серебряных и бронзовых медалей на молодежном первенстве мира по самбо.

Взрослая сборная по спортивному и боевому самбо привезла шесть медалей различного достоинства.

У кыргызстанских спортсменов две серебряные медали и четыре бронзовые.

Напомним, что чемпионат мира по самбо среди взрослых, молодежи, юниоров и по боевому самбо проходил в Сербии (Нови-Сад) с 5 по 8 ноября.
Ссылка: https://24.kg/sport/172376/
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