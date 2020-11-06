Самбисты из Кыргызстана завоевали еще четыре медали на чемпионате мира

Сегодня кыргызстанцы завоевали четыре медали молодежного первенства мира. Об этом сообщил сайт sambo.ru.

По его данным, Адилет Букаев (юниоры, 52 килограмма) и Актилек Жакыпбеков (юниоры, 74 килограмма) завоевали бронзовые медали, Шумкар Бактияр уулу (юниоры, 62 килограмма) и Тимурлан Токтоболотов (юниоры, 90 килограммов) — серебрянные.

В первый день чемпионата мира по самбо спортсмены из Кыргызстана взяли две медали.