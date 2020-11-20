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Спорт

Валентина Шевченко оказалась в пятерке лучших устрашающих бойцов

Действующая чемпионка UFC Валентина Шевченко вошла в ТОП-5 самых устрашающих бойцов по версии издания UFC Russia.

В рейтинге также оказались Дейвисон Фигейреду из Бразилии, Франсис Нганну из Камеруна, Йоэль Ромеро из Кубы и американец Тони Фергюсон.

Ранее портал «ТурСтат» составил рейтинг лучших женщин-бойцов ММА в России и странах СНГ вне зависимости от весовой категории по итогам интернет-опроса любителей смешанных единоборств. Список возглавила Валентина Шевченко, за нее как за лучшего бойца женских ММА в РФ и СНГ отдали 25 процентов голосов.

Ссылка: https://24.kg/sport/173807/
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