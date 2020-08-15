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Спорт

«Бавария» со счетом 8:2 разгромила «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов

«Бавария» накануне со счетом 8:2 разгромила «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

У «Баварии» отличились Томас Мюллер (4-я и 31-я минута), Иван Перишич (21-я минута), Серж Гнабри (27-я минута), Йозуа Киммих (63-я минута), Роберт Левандовский (82-я минута) и Филиппе Коутиньо (85-я и 89-я минута). У «Барселоны» забил Луис Суарес (57-я минута). Кроме того, игрок немецкой команды Давид Алаба на 7-й минуте отправил мяч в свои ворота.

«Бавария» стала первой в истории командой, забившей восемь голов в матче плей-офф Лиги чемпионов. Для «Барселоны» это самое крупное поражение в истории данного турнира.

В намеченном на 19 августа полуфинале «Бавария» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Лион».
Ссылка: https://24.kg/sport/162589/
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