Тренеры детско-юношеского футбола просят президента разрешить им работать

Тренеры детско-юношеского футбола обратились к президенту с просьбой разрешить им возобновить тренировочные занятия с детьми.

«Мы находимся в катастрофически тяжелом экономическом положении, вот уже третий месяц сидим дома, без работы, без сохранения зарплат. У каждого тренера семьи, дети и пожилые родители, где являются единственными кормильцами семьи», — пишут они.

Они отмечают, что отсутствие тренировок негативно сказывается и на подготовке юных футболистов, на их будущей карьере.

«В Европе, где масштабы заболеваемости достигают сотни тысяч человек, первым делом возобновляют занятия спортом, а в последующем бизнес-проекты. В нашей же республике в первую очередь открыли бизнес-проекты, фитнес-центры, спортивные залы и бассейны, а остальные виды спорта остались под запретом», — отмечают они.

Тренеры напоминают, что во время занятия спортом у людей укрепляется иммунитет, который в дальнейшем может противостоять любой инфекции. «Для сравнения: в Казахстане с 1 июня возобновили тренировки в детско-юношеском футболе, у нас же до сих пор запрет», — отмечают они.

Напомним, с 8 июня футбольным клубам разрешили проведение учебно-тренировочных занятий в рамках подготовки к следующим соревнованиям и турнирам.