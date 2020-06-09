Футбольные клубы Кыргызстана возобновили тренировки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По ее данным, с 8 июня разрешается проведение учебно-тренировочных занятий футбольным клубам в рамках подготовки к следующим соревнованиям и турнирам:

Кыргызская премьер-лига;

Национальная лига;

Вторая лига;

Фан-лига;

Суперкубок КР;

Кубок КР;

Ветеранская лига;

Суперлига КР по футзалу;

Кубок КР по футзалу;

Кубок АФКР — 2020 по футзалу;

Суперкубок (футзал);

Третий тур Евразийской лиги (пляжный футбол).

«Кыргызскому футбольному союзу рекомендуется провести медицинское обследование игроков перед началом учебно-тренировочных занятий, а также взять на особый контроль соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических и противоэпидемических мероприятий на местах проведения учебно-тренировочных занятий, обеспечить организацию входного порядка с проведением бесконтактного контроля температуры тела спортсменов», — отметили в ведомстве.