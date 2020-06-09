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Общество

Футбольные клубы Кыргызстана возобновили тренировки

Футбольные клубы Кыргызстана возобновили тренировки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По ее данным, с 8 июня разрешается проведение учебно-тренировочных занятий футбольным клубам в рамках подготовки к следующим соревнованиям и турнирам:

  • Кыргызская премьер-лига;
  • Национальная лига;
  • Вторая лига;
  • Фан-лига;
  • Суперкубок КР;
  • Кубок КР;
  • Ветеранская лига;
  • Суперлига КР по футзалу;
  • Кубок КР по футзалу;
  • Кубок АФКР — 2020 по футзалу;
  • Суперкубок (футзал);
  • Третий тур Евразийской лиги (пляжный футбол).

«Кыргызскому футбольному союзу рекомендуется провести медицинское обследование игроков перед началом учебно-тренировочных занятий, а также взять на особый контроль соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических и противоэпидемических мероприятий на местах проведения учебно-тренировочных занятий, обеспечить организацию входного порядка с проведением бесконтактного контроля температуры тела спортсменов», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155265/
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