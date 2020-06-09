Футбольные клубы Кыргызстана возобновили тренировки. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
По ее данным, с 8 июня разрешается проведение учебно-тренировочных занятий футбольным клубам в рамках подготовки к следующим соревнованиям и турнирам:
- Кыргызская премьер-лига;
- Национальная лига;
- Вторая лига;
- Фан-лига;
- Суперкубок КР;
- Кубок КР;
- Ветеранская лига;
- Суперлига КР по футзалу;
- Кубок КР по футзалу;
- Кубок АФКР — 2020 по футзалу;
- Суперкубок (футзал);
- Третий тур Евразийской лиги (пляжный футбол).
«Кыргызскому футбольному союзу рекомендуется провести медицинское обследование игроков перед началом учебно-тренировочных занятий, а также взять на особый контроль соблюдение санитарных норм и правил, гигиенических и противоэпидемических мероприятий на местах проведения учебно-тренировочных занятий, обеспечить организацию входного порядка с проведением бесконтактного контроля температуры тела спортсменов», — отметили в ведомстве.