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Спорт

«Ливерпуль» сложил полномочия победителя Лиги чемпионов

В Лиге чемпионов 11 марта прошли два ответных матча 1/8 финала.

«ПСЖ» дома со счетом 2:0 победил «Боруссию». Отличились Неймар (28-я минута) и Хуан Бернат (45-я минута). Первый поединок эти клубы провели в феврале; «Боруссия» взяла верх - 2:1. По сумме двух встреч в четвертьфинал выходит «ПСЖ».

«Ливерпуль» на своем поле уступил «Атлетико» — 2:3. На 43-й минуте Жоржиньо Вейналдум вывел хозяев вперед. Больше в основное время матча голов не было. Первая игра между этими командами завершилась со счетом 1:0 в пользу «Атлетико». Поэтому назначили дополнительное время. На 94-й минуте Роберто Фирмино удвоил преимущество «Ливерпуля», однако затем забивали только гости — Маркос Льоренте (97-я и 105-я минута) и Альваро Мората (120-я минута). Путевку в следующую стадию получает «Атлетико», а прошлогодний победитель турнира «Ливерпуль» слагает полномочия.

Днем ранее из борьбы выбыл другой финалист прошлогоднего розыгрыша — «Тоттенхэм».

Расписание остальных матчей 1/8 финала — здесь.
Ссылка: https://24.kg/sport/146226/
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