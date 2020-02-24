Елизавета Рогожникова, Кирилл Вайс. Кто стал чемпионом Кыргызстана по плаванию

Сезон плавания в Кыргызстане набирает ход — 21-22 февраля в бассейне «Дельфин» провели зимний чемпионат республики.

За победу боролись более ста спортсменов из Бишкека и с Иссык-Куля. Разыгрывалось 34 комплекта наград.

Фото 24.kg. Эпизод зимнего чемпионата Кыргызстана по плаванию

После завершенного несколько лет назад ремонта в «Дельфине» приятно находиться. Есть даже места для болельщиков. На чемпионате они не пустовали: поддержать участников пришли родители и друзья.

Среди женщин Анастасия Филина завоевала три медали высшего достоинства, Элизабет Палмер и Джессика Палмер — по две, Арина Ким — одну. Рекордсменкой по количеству наград стала 15-летняя Елизавета Рогожникова. Она выступала на десяти дистанциях и взяла девять золотых медалей. В заплыве на 50 метров баттерфляем установила рекорд Кыргызстана — 28,88 секунды.

Недавно Елизавета Рогожникова выиграла семь золотых наград в Алматы, а на нынешнем чемпионате проверяла силы перед отбором на Олимпиаду.

«Весной у меня два лицензионных старта. Хочу выполнить олимпийский норматив. Я в хорошей форме. Все в моих руках», — сказала она 24.kg.

Фото 24.kg. Елизавета Рогожникова (в центре) в одном из заплывов

Среди мужчин конкуренция была сильнее. Асылбек Усенканов, Артем Иванов, Батыр Курманалиев, Рамазан Тайматов, Билал Ахунбаев и Владимир Лифинцев выиграли по одному золоту. Тенгиз Тюбеев взял два, а Владислав Шулико и Рамазан Омаров — по четыре.

Владислав Шулико обновил рекорды республики в заплывах на 50 метров баттерфляем (24,34 секунды) и 100 метров баттерфляем (54,28 секунды).

Одним из самых опытных участников был 24-летний Кирилл Вайс. Он победил на дистанции 50 метров брассом, опередив ближайшего преследователя на секунду.

«Я в плавании с восьми лет. В последние годы совмещаю его с работой. Плаваю для удовольствия, но при этом ставлю перед собой большие цели. Сейчас хочу выполнить норматив для участия в чемпионате мира, который пройдет в декабре в ОАЭ. На дистанции 50 метров брассом надо улучшить личный рекорд на 0,93 секунды», — сказал 24.kg Кирилл Вайс.

Фото 24.kg. Эпизод зимнего чемпионата Кыргызстана по плаванию

Воспитанники заслуженного тренера КР Александра Заваринского выиграли множество медалей разного достоинства.

«В марте наши пловцы отправятся на турнир в Словакию. Позднее — на лицензионные чемпионаты Казахстана и Узбекистана, — сообщил он 24.kg. — Нуждаемся в современной тренировочной базе. В КР такой нет, а заниматься за границей накладно. Появится база — результаты будут расти еще быстрее».

Ведущий пловец Кыргызстана Денис Петрашов в чемпионате не участвовал — проводит на Иссык-Куле сборы. Скоро поедет в Словакию. Но не за лицензией (она давно есть), а в рамках подготовки к Олимпиаде.

Генеральный секретарь Федерации плавания КР Тамара Петрашова рассказала 24.kg, что местные соревнования они проводят за свой счет. В подавляющем большинстве бассейнов занятия платные. Поездки на турниры нередко финансируют родители. Но, несмотря на трудности, наши пловцы конкурентоспособны. Появляется талантливая молодежь.

«Спасибо тренерам. Роза Биккинина, Татьяна Синегорская, Юрий Захаров, Александр Заваринский и другие — фанаты плавания, — сказала Тамара Петрашова. — К ним подходит выражение: полюби свое дело, и не будешь работать ни дня».