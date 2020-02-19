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Спорт

Кочкор-атинский «Нефтчи» выиграл первый матч в Кубке АФК по футболу

Фото Кыргызского футбольного союза. Клуб «Нефтчи»

Кочкор-атинский «Нефтчи» сегодня выиграл первый матч в решающем отборочном раунде Кубка АФК по футболу.

Поединок прошел в Джалал-Абаде. «Нефтчи» противостоял таджикистанский «Худжанд». Счет — 1:0 в пользу нашей команды. Гол на 51-й минуте забил Александр Игнатенко.

Противостояние состоит из двух игр. Ответная пройдет 26 февраля в Таджикистане. Победитель по сумме двух встреч получит путевку в групповой этап.

Кубок АФК — второй по значимости клубный турнир в Азии. «Нефтчи» его дебютант. Он попал туда, выиграв Кубок Кыргызстана — 2019. Предыдущий раунд отбора «Нефтчи» преодолел без борьбы — соперника исключили из турнира за срыв матча.
Ссылка: https://24.kg/sport/144115/
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