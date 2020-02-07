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Спорт

АФК сурово наказала туркменский клуб за срыв игры с кочкор-атинским «Нефтчи»

Фото ФФ КР. Команда «Нефтчи»

Клуб «Нефтчи» вышел в следующий этап Кубка АФК по футболу. Об этом сообщила федерация данного вида спорта Кыргызстана.

В Джалал-Абаде 5 февраля должен был пройти матч второго отборочного раунда Кубка АФК между «Нефтчи» и туркменским «Ахалом». Но последний не явился. Азиатская футбольная конфедерация сняла его с турнира. «Нефтчи» автоматически вышел в следующую стадию.

Теперь нашему клубу предстоят два поединка с командой «Худжанд» из Таджикистана. Они пройдут 19 и 26 февраля. Победитель по сумме двух матчей получит путевку в групповой этап.
Ссылка: https://24.kg/sport/142995/
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