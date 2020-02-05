Туркменские футболисты сорвали матч Кубка АФК с кочкор-атинским «Нефтчи»

Матч Кубка АФК с участием кочкор-атинского «Нефтчи» не состоялся. Об этом сообщила Федерация футбола Кыргызстана.

Сегодня «Нефтчи» как обладатель Кубка КР 2019 года собирался дебютировать во втором по значимости азиатском клубном турнире. Поединок предварительного раунда намечался в Джалал-Абаде. Однако соперник «Нефтчи» туркменский «Ахал» не приехал.

«Решение по данному матчу примет Азиатская футбольная конфедерация», — отметили в ФФ КР.

Ответная игра между этими командами должна пройти 12 февраля в Ашхабаде.

Как сообщил Telegram-канал «Футболиум», «гости еще на прошлой неделе просили АФК перенести матч, ссылаясь на эпидемию коронавируса. АФК, естественно, отказала в этой просьбе, и «Ахал» решил вообще не ехать на игру. Как говорят, в клубе были готовы к выезду, но запрет пришел едва ли не из правительства. «Ахал», скорее всего, ждет техническое поражение за неявку».