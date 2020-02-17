Кыргызстанцы выиграли 13 боев на крупном турнире по ММА и тайскому боксу

В Бишкеке провели международный турнир среди профессионалов по смешанным единоборствам и тайскому боксу. Об этом сообщил один из организаторов — PFL KG.

Соревнования посвятили памяти воинов-интернационалистов. За победу боролись представители КР, Казахстана и Узбекистана. Из 19 боев местные спортсмены выиграли 13. Элдияр уулу Байжан, Адилет Нурматов, Никита Цой и Жаныбек Бейшебек уулу взяли чемпионские пояса.

Успех также праздновали Азамат Аскарбеков, Болот уулу Залкарбек, Амантур Октябрев, Койчубек уулу Эрлан, Санжар Жолдошбеков, Бекболот Тургунов, Бахрам Шакирбаев, Кубанычбек уулу Касиет и Али-Хан Эргешов.

«Впервые в КР поединки по тайскому боксу проводились в октагоне. Это подарило многочисленным зрителям незабываемые эмоции», — добавил организатор.