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Спорт

Кыргызстанцы выиграли 13 боев на крупном турнире по ММА и тайскому боксу

В Бишкеке провели международный турнир среди профессионалов по смешанным единоборствам и тайскому боксу. Об этом сообщил один из организаторов — PFL KG.

Соревнования посвятили памяти воинов-интернационалистов. За победу боролись представители КР, Казахстана и Узбекистана. Из 19 боев местные спортсмены выиграли 13. Элдияр уулу Байжан, Адилет Нурматов, Никита Цой и Жаныбек Бейшебек уулу взяли чемпионские пояса.

Успех также праздновали Азамат Аскарбеков, Болот уулу Залкарбек, Амантур Октябрев, Койчубек уулу Эрлан, Санжар Жолдошбеков, Бекболот Тургунов, Бахрам Шакирбаев, Кубанычбек уулу Касиет и Али-Хан Эргешов.

«Впервые в КР поединки по тайскому боксу проводились в октагоне. Это подарило многочисленным зрителям незабываемые эмоции», — добавил организатор.
Ссылка: https://24.kg/sport/143824/
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