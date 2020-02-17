Юные кыргызстанцы выиграли 10 медалей на международном турнире по таэквондо ITF

Фото Федерации таэквондо ITF Кыргызстана. Таэквондисты из Кыргызстана на турнире в Алматы

Кыргызстанцы выиграли 10 медалей на международном турнире по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР (президент Олег Лим).

Соревнования прошли в Алматы (Казахстан). Участвовали 250 спортсменов. КР представляли 10 юных таэквондистов из Балыкчи. В своих категориях Эльмир Бердибеков, Айдин Баатырбеков, Амина Бекжанова, Асинат Качканкулова, Сейил Сейтказиева, Султан Каиров и Абидин Кыдыкбеков взяли золото. Билал Бердибеков, Рыспек Рахманкулов и Алибек Тилеков стали бронзовыми призерами.

В январе наши таэквондисты победили в Алматы и Москве. «22 февраля проведем чемпионат Бишкека», — добавили в федерации.