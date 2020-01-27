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Спорт

У кыргызстанцев шесть медалей на турнире по таэквондо ITF в Москве

Фото Федерации таэквондо ITF Кыргызстана. Кыргызстанцы на турнире по таэквондо в Москве

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на международном турнире President Cup 2020 по таэквондо ITF. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Состязания прошли 25-26 января в Москве. Участвовали более тысячи бойцов из 11 стран. Нашу страну представляли 11 спортсменов под руководством тренеров Юрия Тена и Урмата Садырбекова.

В разделе «спарринг» Сырга Русланбекова и София Замалиева взяли золото, Ростислав Цой — серебро, Лия Исакеева и Ислам Рамазанов — бронзу. У Софии Замалиевой также бронза в разделе «тули».

«Конкуренция была очень серьезной. Тяжело пришлось в каждом бою, — отметили в федерации. — В феврале проведем чемпионат Бишкека».

В начале января наши таэквондисты успешно выступили в Алматы.
Ссылка: https://24.kg/sport/141708/
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