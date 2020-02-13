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Спорт

Кыргызстанец выиграл второй крупный турнир по тяжелой атлетике за 10 дней

Фото ГАМФКиС. Бекдоолот Расулбеков на турнире в Ташкенте

Кыргызстанец Бекдоолот Расулбеков победил на международном турнире по тяжелой атлетике. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Состязания прошли 8-12 февраля в Ташкенте (Узбекистан). Бекдоолот Расулбеков выступал в весовой категории до 96 килограммов. В рывке поднял 168 килограммов, в толчке — 207. Результат по сумме двух упражнений — 375 килограммов. Серебряный призер отстал от Бекдоолота на 32 килограмма.

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Бекдоолот Расулбеков (в центре) на турнире в Ташкенте

Ранее на этом турнире кыргызстанец Эмиль Молдодосов взял серебро. А Бекдоолот Расулбеков в начале февраля победил в Иране.
Ссылка: https://24.kg/sport/143525/
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13 февраля, четверг
14:46
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