Штангист из Кыргызстана победил на турнире в Иране

Фото ГАМФКиС. Штангист Бекдоолот Расулбеков (с флагом Кыргызстана) на турнире в Иране

Кыргызстанец Бекдоолот Расулбеков победил на международном турнире Fajr Cup по тяжелой атлетике. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Турнир проходит 1-5 февраля в Реште (Иран). Наш штангист выступал в весовой категории 96 килограммов. В рывке он осилил 165 килограммов, в толчке — 206. Результат по сумме двух упражнений позволил ему стать чемпионом.

Бекдоолот Расулбеков также заработал рейтинговые очки. Позднее, если их будет достаточно, он получит олимпийскую лицензию.