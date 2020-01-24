Чемпион Бекболот Токтогонов: Хочу дать бой легенде дзюдо Тедди Ринеру

Дзюдоист Бекболот Токтогонов вошел в историю как знаменосец Кыргызстана на церемонии открытия первых юношеских Олимпийских игр и их бронзовый призер. С тех пор прошло 10 лет.
Помнят ли окружающие о его успехе, почему он прерывал спортивную карьеру, как познакомился с легендой дзюдо Тедди Ринером и за что борется сейчас, 28-летний уроженец Таласа рассказал 24.kg.
Он двукратный чемпион Азии среди молодежи (2011, 2012), многократный чемпион КР. Занимается у тренера Абдразака Шаршенова. Его рост —
Выходец из спортивной семьи
— В кого вы такой крупный?
— В нашей семье почти все такие. Два моих брата из трех весят больше
Братья тоже спортсмены. Один — мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, другой — вольник, третий — дзюдоист.
— Кто привил любовь к единоборствам?
— Отец. Он мастер спорта по кыргыз курошу. Говорил нам смотреть по телевизору турниры и спортивные передачи. Из них я узнал о японском дзюдоисте Такаси Оно. Он был ярким спортсменом со своим стилем. Я хотел бороться как он, в 13 лет поступил в РУОР и занялся дзюдо. Почти сразу стал соблюдать режим и тренироваться дважды в день. Кстати, в РУОР с начала 1990-х работает моя мама. Она классный руководитель Каната Бегалиева, Руслана Тюменбаева, Данияра Кобонова и многих других именитых атлетов.
На Олимпиаде мог не выступить
— Помните, как попали на юношескую Олимпиаду — 2010?
— За место в сборной была жесткая конкуренция. Я стал чемпионом Кыргызстана в весе до 81 килограмма и должен был ехать в Будапешт на лицензионный чемпионат мира. Однако тренеры взяли более титулованного борца, а мне предложили выступить в категории до
— Какие от нее воспоминания?
— Мне дали лицензию на участие в категории до
На открытии нес флаг Кыргызстана. Испытывал гордость за страну и оказанную мне честь. В то же время волновался. Это ведь большая ответственность.
Выиграл три схватки из четырех и стал бронзовым призером.
— Почему знаменосцем выбрали именно вас?
— Было несколько претендентов. Каждый подготовил речь, которую надо было сказать на встрече с президентом. На репетиции у меня получилось лучше всех. Сборная зашла к главе государства, послушала напутствие, и я поблагодарил за него. Мне вручили флаг.
Два года без дзюдо
— Олимпийская медаль не вскружила голову?
— Она вдохновила меня на два золота молодежных чемпионатов Азии. Затем начал бороться среди взрослых, и мне вновь доверили нести флаг Кыргызстана — теперь на открытии Азиатских игр — 2014. Гордился и волновался не меньше, чем в первый раз.
В 2015-м повредил колени: одно — на турнире в Беларуси, второе — на спартакиаде КР. Поначалу думал, что они пройдут сами. Потом узнал, что у меня разрыв крестообразных связок. Пропустил два года и чуть не закончил со спортом. Правую ногу из-за осложнений оперировали трижды. Левая зажила быстрее.
В 2018-м вернулся и стал чемпионом страны. На турнире Grand Slam в Германии взял бронзу. После закрепился в сборной.
— Попадались соперники весом 150-
— Самый тяжелый весил 160. Я выиграл. С такими бороться легче, чем с подтянутыми. Они быстро устают.
— Чем занимаетесь в свободное время?
— Его почти нет. Отдаю дзюдо всего себя. Иногда играю с друзьями в футбол, хожу в баню или отдыхаю в горах.
Миссия в Израиле
— Люди помнят про вашу олимпийскую медаль?
— Многие забыли. Но я не говорю о ней на каждом шагу. Стараюсь напоминать о себе делом. Хочу поехать на Олимпиаду в Токио и повторить успех.
— Скоро лицензионные турниры?
— Со 2 по 19 января был на Иссык-Куле. Готовился к Гран-при, который на днях пройдет в Израиле. Выйду на татами 25 января. Надо победить и набрать рейтинговые очки. Затем там будут сборы. В феврале собираюсь на крупный турнир в Париж.
В мировом рейтинге в весе свыше
Спарринг со звездой
— За рубежом много крепких противников?
— Конечно. Однако меня это не страшит. В спорте без конкуренции никак. Чем сильнее соперники, тем интереснее.
Выделю лидера мирового рейтинга Лукаша Крпалека из Чехии. Есть крепкие грузины и бразильцы, голландец Рой Мейер. Он не так уж силен, но я уступил ему трижды. Хочу взять реванш.
Главная звезда — двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира Тедди Ринер из Франции. С 2010 года он не проиграл ни одной схватки. В декабре 2019-го на сборах в Японии я подошел к нему и предложил спарринг. Боролись минут пять. Он очень мощный. Надеюсь, когда-нибудь встретимся на турнире. Я сделаю все для победы.
— С кем еще проводите спарринги?
— В нашем зале есть несколько перспективных молодых ребят. Но, вообще, тяжеловесов в Кыргызстане не хватает. Занимаюсь здесь в основном общей физической подготовкой, а нехватку спаррингов восполняю за границей. Езжу в Узбекистан и Казахстан, участвую в международных сборах. Спасибо Федерации дзюдо, что всюду возит и дает расти. Кроме того, у меня есть спонсоры, помогающие достичь цели.