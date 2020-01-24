Чемпион Бекболот Токтогонов: Хочу дать бой легенде дзюдо Тедди Ринеру

Дзюдоист Бекболот Токтогонов вошел в историю как знаменосец Кыргызстана на церемонии открытия первых юношеских Олимпийских игр и их бронзовый призер. С тех пор прошло 10 лет.

Помнят ли окружающие о его успехе, почему он прерывал спортивную карьеру, как познакомился с легендой дзюдо Тедди Ринером и за что борется сейчас, 28-летний уроженец Таласа рассказал 24.kg.

Он двукратный чемпион Азии среди молодежи (2011, 2012), многократный чемпион КР. Занимается у тренера Абдразака Шаршенова. Его рост — 193 сантиметра , вес — 130 килограммов . По образованию экономист.

Фото flickr.com. Бекболот Токтогонов (справа) на юношеской Олимпиаде – 2010

Выходец из спортивной семьи

— В кого вы такой крупный?

— В нашей семье почти все такие. Два моих брата из трех весят больше 100 килограммов .

Братья тоже спортсмены. Один — мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе, другой — вольник, третий — дзюдоист.

— Кто привил любовь к единоборствам?

— Отец. Он мастер спорта по кыргыз курошу. Говорил нам смотреть по телевизору турниры и спортивные передачи. Из них я узнал о японском дзюдоисте Такаси Оно. Он был ярким спортсменом со своим стилем. Я хотел бороться как он, в 13 лет поступил в РУОР и занялся дзюдо. Почти сразу стал соблюдать режим и тренироваться дважды в день. Кстати, в РУОР с начала 1990-х работает моя мама. Она классный руководитель Каната Бегалиева, Руслана Тюменбаева, Данияра Кобонова и многих других именитых атлетов.

На Олимпиаде мог не выступить

— Помните, как попали на юношескую Олимпиаду — 2010?

— За место в сборной была жесткая конкуренция. Я стал чемпионом Кыргызстана в весе до 81 килограмма и должен был ехать в Будапешт на лицензионный чемпионат мира. Однако тренеры взяли более титулованного борца, а мне предложили выступить в категории до 90 килограммов . Это было рискованно. Чем выше вес, тем сложнее. К тому же ехать надо было за свой счет. Но отец нашел деньги. Я стал заниматься по специальной программе, качаться и много есть. Набрал 5 килограммов , поехал на чемпионат и занял седьмое место. Затем стал третьим на чемпионате Азии и получил путевку в Сингапур на Олимпиаду.

— Какие от нее воспоминания?

— Мне дали лицензию на участие в категории до 100 килограммов . Пришлось снова обильно питаться и качаться. В целом за год ради Олимпиады я поправился на 15 килограммов .

На открытии нес флаг Кыргызстана. Испытывал гордость за страну и оказанную мне честь. В то же время волновался. Это ведь большая ответственность.

Выиграл три схватки из четырех и стал бронзовым призером.

— Почему знаменосцем выбрали именно вас?

— Было несколько претендентов. Каждый подготовил речь, которую надо было сказать на встрече с президентом. На репетиции у меня получилось лучше всех. Сборная зашла к главе государства, послушала напутствие, и я поблагодарил за него. Мне вручили флаг.

Два года без дзюдо

— Олимпийская медаль не вскружила голову?

— Она вдохновила меня на два золота молодежных чемпионатов Азии. Затем начал бороться среди взрослых, и мне вновь доверили нести флаг Кыргызстана — теперь на открытии Азиатских игр — 2014. Гордился и волновался не меньше, чем в первый раз.

Фото gettyimages.com. Бекболот Токтогонов (с флагом) на открытии Азиатских игр – 2014

В 2015-м повредил колени: одно — на турнире в Беларуси, второе — на спартакиаде КР. Поначалу думал, что они пройдут сами. Потом узнал, что у меня разрыв крестообразных связок. Пропустил два года и чуть не закончил со спортом. Правую ногу из-за осложнений оперировали трижды. Левая зажила быстрее.

В 2018-м вернулся и стал чемпионом страны. На турнире Grand Slam в Германии взял бронзу. После закрепился в сборной.

Фото IJF. Бекболот Токтогонов (второй справа) на турнире в Германии. 2018 год

— Попадались соперники весом 150- 200 килограммов ?

— Самый тяжелый весил 160. Я выиграл. С такими бороться легче, чем с подтянутыми. Они быстро устают.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Его почти нет. Отдаю дзюдо всего себя. Иногда играю с друзьями в футбол, хожу в баню или отдыхаю в горах.

Миссия в Израиле

— Люди помнят про вашу олимпийскую медаль?

— Многие забыли. Но я не говорю о ней на каждом шагу. Стараюсь напоминать о себе делом. Хочу поехать на Олимпиаду в Токио и повторить успех.

Фото gettyimages.com. Бекболот Токтогонов на Азиатских играх – 2018

— Скоро лицензионные турниры?

— Со 2 по 19 января был на Иссык-Куле. Готовился к Гран-при, который на днях пройдет в Израиле. Выйду на татами 25 января. Надо победить и набрать рейтинговые очки. Затем там будут сборы. В феврале собираюсь на крупный турнир в Париж.

В мировом рейтинге в весе свыше 100 килограммов занимаю 35-е место. Чтобы получить олимпийскую лицензию, должен обогнать 10 человек.

Спарринг со звездой

— За рубежом много крепких противников?

— Конечно. Однако меня это не страшит. В спорте без конкуренции никак. Чем сильнее соперники, тем интереснее.

Выделю лидера мирового рейтинга Лукаша Крпалека из Чехии. Есть крепкие грузины и бразильцы, голландец Рой Мейер. Он не так уж силен, но я уступил ему трижды. Хочу взять реванш.

Главная звезда — двукратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира Тедди Ринер из Франции. С 2010 года он не проиграл ни одной схватки. В декабре 2019-го на сборах в Японии я подошел к нему и предложил спарринг. Боролись минут пять. Он очень мощный. Надеюсь, когда-нибудь встретимся на турнире. Я сделаю все для победы.

— С кем еще проводите спарринги?

— В нашем зале есть несколько перспективных молодых ребят. Но, вообще, тяжеловесов в Кыргызстане не хватает. Занимаюсь здесь в основном общей физической подготовкой, а нехватку спаррингов восполняю за границей. Езжу в Узбекистан и Казахстан, участвую в международных сборах. Спасибо Федерации дзюдо, что всюду возит и дает расти. Кроме того, у меня есть спонсоры, помогающие достичь цели.