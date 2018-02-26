Дзюдоист Болот Токтогонов выиграл «бронзу» на крупном турнире в Германии

Кыргызстанец Болот Токтогонов выиграл «бронзу» на турнире Grand Slam в Германии. Об этом сообщил сайт ippon.org.

Состязания завершились 25 февраля в Дюссельдорфе. Участвовали 440 спортсменов из 65 стран, в том числе семь представителей Кыргызстана. Пять наших дзюдоистов выбыли из борьбы на ранних стадиях. Еще двое, выступавшие в весовой категории свыше 100 килограммов, боролись за «бронзу».

Болот Токтогонов победил представителей Румынии и Украины, затем уступил россиянину и одолел монгола. Юрий Краковецкий поборол дзюдоистов из Германии, Туниса и Израиля и проиграл японцу. В результате два кыргызстанца встретились в поединке за третье место, что на турнирах такого уровня редкое явление. Токтогонов взял верх, а Краковецкий в итоговом протоколе стал пятым.