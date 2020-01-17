Скалолаз Алекс Эрнандес: Достигаю вершины так быстро, что испугаться не успеваю

Алекс Эрнандес — один из самых перспективных скалолазов Кыргызстана. Многократный чемпион всех местных турниров. Побеждал в Алматы и Ташкенте. В декабре стал двукратным чемпионом Азии.

О боязни высоты, жажде адреналина, скалодромах и горах, своей связи с Кубой 15-летний атлет рассказал 24.kg.

Он родился в Бишкеке. Занимается у тренера Романа Ковалева. Учится в восьмом классе одной из столичных школ.

Фото Романа Ковалева. Двукратный чемпион Азии по спортивному скалолазанию Алекс Эрнандес

Кыргызстанец с кубинскими корнями

— У вас необычная фамилия для кыргызстанца.

— Мой отец — кубинец. Приехал сюда в советское время и остался.

— Спорт мешает учиться?

— Нет. Все успеваю. В школе знают о моих успехах. После победы на чемпионате Азии устроили праздничную линейку. Я, правда, не успел — был на пути из Индии в Кыргызстан.

— Какой ваш любимый предмет?

— Сказал бы, что физкультура. Но это само собой. Нравится математика. А вот с языками плохо — не люблю учить правила.

— Испанский-то знаете?

— Немного. Это пригодилось, когда наша семья ездила к родственникам на Кубу.

— Понравилось?

— Очень. Особенно океан. Вода теплая и купаться приятно. Песок белый, как в сказке. Отели хорошие. Но все это лишь на курорте в Варадеро. В других местах видел много небогатых людей.

Фото Алекса Эрнандеса. Алекс Эрнандес на Кубе

Еще понравилось Карибское море. Оно считается одним из самых теплых и манит многих туристов.

Погоня за адреналином

— Когда увлеклись скалолазанием?

— В 11 лет. В секцию пригласил друг. Поначалу лазил для удовольствия. Вскоре тренер предложил выступить на турнире. Я согласился и занял третье место. Это пробудило азарт — захотелось большего. Стал заниматься серьезно.

— Боитесь высоты?

— Зависит от дисциплины. Я специализируюсь на «скорости», где надо максимально быстро преодолеть 15-метровый вертикальный маршрут. Самой престижной считается эталонная трасса олимпийского образца. Зацепы на ней всегда на одном и том же месте. На тренировках движения отрабатываются до автоматизма. Мой личный рекорд — 7,8 секунды. Смотрю только вверх и испугаться не успеваю.

Но есть и другие дисциплины. Например, «трудность», в которой надо забраться как можно выше. В нашем зале один из участков трассы находится на потолке. Когда его достигаю, становится страшно. Из-за страха результаты в этой дисциплине у меня хуже.

На зарубежных турнирах бывает страх, связанный с выступлением. Ведь противники непредсказуемы. Перед финалом стараюсь полежать, расслабиться и, если получится, поспать.

— Любите риск?

— Иногда хочется адреналина. Поэтому тренировки по-прежнему в удовольствие. Бывает, на досуге катаюсь с нашей командой на лыжах. Это тоже дает прилив адреналина.

— Родители за вас переживают?

— Нет. Они уверены во мне, квалификации тренера и надежности страховки.

— Неужели не было травм?

— Были. Сейчас тренируюсь в основном на скалодроме On the Wake, а раньше — в манеже Академии физической культуры и спорта. Зимой, когда там было холодно, нас водили на гимнастику. В первый же день я по глупости упал с козла и сломал руку.

Высоко сижу, далеко гляжу

— Много тренируетесь?

— Через день. Кроме занятий на скалодроме, качаюсь на тренажерах, бегаю. Должен иметь развитые конечности и быть прыгучим. Без этого трассу быстро не преодолеть.

— А на природе занимаетесь?

— Когда тепло. Чаще всего в ущелье Чункурчак. Скалы там — лазить одно удовольствие! Но иногда так нагреваются, что за них невозможно держаться.

Фото Николая Гутника. Алекс Эрнандес на сборах в ущелье Чункурчак

— Что на тренировках труднее всего?

— Настроиться и не отвлекаться на разговоры. Компания в зале дружная и общительная.

— В жизни навыки скалолаза пригождаются?

— Когда надо залезть на дерево и посмотреть вдаль. Или если нужно во двор, а ворота не открывают. Думаю, когда-нибудь пригодятся для более серьезных дел.

Море эмоций

— Ожидали, что выиграете чемпионат Азии — 2019?

— Настраивался на призовое место. Некоторые соперники волновались, путались в руках и ногах и срывались. Я же был спокоен и стабилен. На награждении сдерживал эмоции, а внутри все бурлило.

— Кому посвятили победу?

— Родителям. Они в меня верят, дают деньги на тренировки и поездки. Тренеру Роману Ковалеву, который делится своими знаниями. И представителю федерации Марине Гальцовой. Она обеспечивает нас оборудованием и возит на турниры.

— Это ведь не первый ваш успех на ЧА. Вы победили в 2016-м в Иране...

— Организаторы того чемпионата из-за нехватки времени объединили детей в пары. Я попал к отличному спортсмену Исе Конушбаеву. В квалификации выступил слабо, но благодаря Исе мы вышли в финал. Там постарались оба и взяли золото. Трасса была не эталонной — зацепы располагались произвольно. Поэтому тот успех не так значим, как нынешний.

— Какие-нибудь еще чемпионаты запомнились?

— В 2019-м наша команда ездила в Италию на чемпионат мира. Организаторы без предупреждения изменили время регистрации, и мы не успели. Нас не допустили к старту. Но мы полазили вне конкурса. В спортивном скалолазании принцип «главное не победа, а участие» очень важен. Чем больше практикуешься на современных трассах, тем лучше.

Один из чемпионатов проходил в Сингапуре. Мне там понравилось. Город современный и технологичный. Есть красивейший отель Marina Bay Sands. По вечерам на улице играет музыка, и искусственные пальмы переливаются разными цветами.

На зарубежных соревнованиях знакомлюсь с участниками из других стран. С некоторыми становимся друзьями. С одним тайцем соперничал на чемпионате Азии — 2016 и был рад встретить его на ЧА — 2019.

На местные турниры часто приезжают казахстанцы и узбекистанцы. Состязаться с ними интересно. Два года назад я выступал на чемпионате Кыргызстана среди взрослых. Проиграл только своему тренеру, который старше на 10 лет.

В Париж через Воронеж

— У вас есть кумир?

— Реза Алипуршеназандифар из Ирана. Раньше он удерживал мировой рекорд в «скорости» — 5,48 секунды. Когда узнал о нем, стал смотреть записи его забегов, делать выводы и пробовать кое-что на тренировках.

— Сможете когда-нибудь карабкаться так же быстро?

— Иранец бежит по сложному маршруту, делая большой упор на силу. На такое мало кто способен. Но если продолжу усердно тренироваться, то все возможно.

— К чему стремитесь?

— Вместе с товарищами по сборной готовлюсь к чемпионату мира. Он пройдет летом в Воронеже. Верю, у нас получится о себе заявить.

Хочу поехать в Париж на Олимпиаду—2024 и показать хороший результат.

— В чем ваша сильная сторона?

— При прохождении трассы многие скалолазы, допустив ошибку, останавливаются и спускаются вниз. Но я борюсь до конца.