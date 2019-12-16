Кыргызстанец стал чемпионом Азии по скалолазанию

Фото Романа Ковалева. Алекс Эрнандес (в центре) на чемпионате Азии по скалолазанию

Кыргызстанец Алекс Эрнандес стал чемпионом Азии среди молодежи по спортивному скалолазанию. Об этом 24.kg сообщил старший тренер сборной КР Роман Ковалев.

Состязания прошли 12-15 декабря в Бангалоре (Индия). Участвовали спортсмены из 20 стран, в том числе два представителя Кыргызстана. Алекс Эрнандес стал лучшим в дисциплине «скорость». Его итоговый результат — 7,91 секунды.

«Раньше наши спортсмены побеждали на чемпионате Азии. Но на трассах неолимпийского формата. А эта медаль историческая. Впервые кыргызстанец выиграл ЧА на эталонной олимпийской трассе», — отметил Роман Ковалев.