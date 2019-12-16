Кыргызстанец стал чемпионом Азии по скалолазанию

Кыргызстанец Алекс Эрнандес стал чемпионом Азии среди молодежи по спортивному скалолазанию. Об этом 24.kg сообщил старший тренер сборной КР Роман Ковалев.
Состязания прошли 12-15 декабря в Бангалоре (Индия). Участвовали спортсмены из 20 стран, в том числе два представителя Кыргызстана. Алекс Эрнандес стал лучшим в дисциплине «скорость». Его итоговый результат — 7,91 секунды.
«Раньше наши спортсмены побеждали на чемпионате Азии. Но на трассах неолимпийского формата. А эта медаль историческая. Впервые кыргызстанец выиграл ЧА на эталонной олимпийской трассе», — отметил Роман Ковалев.