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Спорт

На вершину за шесть секунд. История лучшего скалолаза Кыргызстана

Фото Марины Гальцовой. Роман Ковалев на чемпионате Бишкека – 2018 по спортивному скалолазанию

Роман Ковалев – ведущий скалолаз Кыргызстана и фанат своего дела. Выступает сам, тренирует других, находит инвесторов для строительства скалодромов. О насыщенном сезоне, отборе на Олимпийские игры и отношениях с соперниками спортсмен рассказал 24.kg.

Нашему герою 25 лет. Он многократный чемпион Кыргызстана, Бишкека и международных турниров по спортивному скалолазанию. С 2016-го – старший тренер сборной КР.

из архива Романа Ковалева
Фото из архива Романа Ковалева. Многократный чемпион Кыргызстана по спортивному скалолазанию Роман Ковалев

Запас прочности

- Со стороны скалолазание кажется опасным. На деле так же?

- Абсолютно нет. У оборудования и снаряжения, используемого на тренировках и турнирах, большой запас прочности. Страховочная веревка, например, выдерживает нагрузку до двух тонн. Новички первым делом изучают технику безопасности и лишь потом начинают лазить на скалодроме.

Олега Короткова
Фото Олега Короткова. Роман Ковалев на чемпионате Бишкека - 2019

- Как попали в этот вид спорта?

- В детстве пробовал себя во многих видах, но ни один не цеплял. В 12 лет родители привели на скалолазание. Что это за спорт, раскусил не сразу. Но люди в секции были замечательные, и хотелось проводить с ними как можно больше времени.

Ныне скалолазание – важная часть моей жизни. Окружение сменилось, но душевная атмосфера осталась. Нравится тренировать и выступать. С каждым годом мои результаты все лучше. Окрыляет надежда попасть на Олимпийские игры. Раньше об этом не мог и мечтать – до 2016-го скалолазание в их программу не входило.

Ожидания и реальность

- Какой турнир запомнился больше всего?

- Молодежный чемпионат Азии – 2010. Я впервые поехал на турнир такого уровня. Выиграл с партнерами по сборной золото и бронзу. Был о себе высокого мнения, но увидел ребят мощнее. Это мотивировало тренироваться еще серьезнее.

- Какая победа особенно ценна?

- Все по-своему, так как происходили на разных этапах моей карьеры.

Важным этапом стал прошлый сезон. До него я четыре года подряд ездил на крупные международные турниры один; другие сборники из-за нехватки средств сидели дома. В Таиланд на Кубок Азии – 2018 поехал со своими учениками Исламом Каримовым и Иваном Исаевым. В дисциплине «скорость» стал пятым, преодолев 15-метровую трассу за 6,72 секунды и установив личный рекорд. Иван финишировал 11-м, а Ислам – 16-м из 60 человек. Это хорошие результаты. На нашем континенте много сильных скалолазов, и уровень Кубка Азии высок.

из архива Романа Ковалева
Фото из архива Романа Ковалева. С учениками и партнерами по сборной на Кубке Азии - 2018

Подал заявку в международную федерацию, у которой есть программа поддержки перспективных скалолазов. Прошел отбор среди сильных спортсменов, и мне частично оплатили расходы на поездку в Австрию на чемпионат мира. Думаю, я оправдал ожидания международной федерации: стал 28-м из 130 участников, повторив свой личный рекорд. Этот ЧМ был первым в моей карьере.

Скоростной режим

- В 2019-м много интересных турниров?

- Самый главный, чемпионат Азии, пройдет в ноябре в Индонезии. Его победитель получит путевку в Токио на Олимпиаду-2020. Готовлюсь к нему с прошлого года.

Путевка будет разыгрываться по сумме результатов в трех дисциплинах: «скорости», «трудности» и «боулдеринге». Оттачиваю на скалодроме навыки в каждой из них. Посещаю тренажерный зал. В целом занимаюсь шесть раз в неделю. На одном из турниров улучшил свой рекорд в «скорости» до 6,60 секунды.

из архива Романа Ковалева
Фото из архива Романа Ковалева. На тренировке в ущелье Чункурчак

- Реально попасть в Токио?

- Времени до Олимпиады мало. Другого шанса, кроме чемпионата Азии, у меня не будет. Сделаю все, что смогу. Пробиться на ОИ – 2024 реальнее. Условия отбора будут мягче. Моя коронная дисциплина «скорость» будет отдельным видом программы, а не только в составе многоборья.

Когда ученики - конкуренты

- Чем заинтересовала тренерская работа?

- Любовь к ней перенял от наставницы Марины Гальцовой. Поначалу ей помогал. Сейчас тренирую множество спортсменов 6-22 лет. Нравится открывать новые таланты.

Марину Борисовну по сей день считаю своим тренером. Важные решения принимаем вместе.

- Занимаетесь только на скалодромах?

- На природе тоже. Лазая по сложным естественным маршрутам, совершенствуешь технику. К тому же это интересно и вносит разнообразие в тренировочный процесс.

Люблю лазить в горах КР. Недавно попробовал скальные маршруты Таиланда и прошел один из самых сложных.

- Много одаренных учеников?

- Конечно. В 2018-м наш с Мариной Гальцовой воспитанник Иса Конушбаев стал седьмым на ЧМ среди юниоров. Был в шаге от пьедестала. В этом году он готов еще лучше и наверняка будет в призерах ЧМ. Со временем может пробиться на Олимпиаду.

У Исы, Ислама, Ивана и многих других учеников хорошее будущее. Некоторые уже составляют мне на местных турнирах серьезную конкуренцию. Переживаю за них сильнее, чем за себя, и радуюсь их победам, как своим. Их прогресс дает мне дополнительный стимул работать над собой.

Дай бог, удержу талантливых учеников, и они полностью раскроют свой потенциал. Бывает, некоторые рвутся уйти. Стараюсь помочь им найти такую работу, чтобы она не мешала параллельно заниматься скалолазанием.

«Убить» за две недели

- Это дорогой вид спорта?

- Для профессионала недешевый. Снаряжение, специальное питание, поездки, сборы – все за свой счет.

У меня основные траты идут на скальники (обувь). Пара стоит пять тысяч сомов, и можно «убить» ее за две недели тренировок. Мне хватает на год. Правда, каждую неделю приходится ремонтировать.

- Ваш сапожник, наверное, счастлив.

- Обожает скалолазание.

Заграница нам поможет?

- Судя по всему, Госагентство спорта вам с учениками не помогает.

- Скалолазание – социальный вид спорта. Готовим кадры для МЧС, Вооруженных сил, туризма, геологии и промышленного альпинизма. Навыки, которые даем ученикам, востребованы во всем мире. В Узбекистане, например, недавно открыли новый современный скалодром, еще два строят и пять планируют возвести.

А наше государство в развитии скалолазания не заинтересовано. Госагентство разделило виды спорта на три категории приоритетности. Скалолазание в низшей. Из положительных моментов – назначение Жоомарта Шамканова на пост главы дирекции по олимпийским видам спорта. С ним у нас взаимопонимание. Надеюсь, он со своей командой поработает на благо многих видов спорта.

- У некоторых наших атлетов и тренеров из-за недостатка поддержки опускаются руки.

- Меня это еще больше подстегивает побеждать и подавать пример другим, что даже в таких условиях можно развиваться.

Уверен, что изменю ситуацию. Поставил себе цель поднять скалолазание в регионах и вывести его из третьей категории минимум во вторую.

из архива Романа Ковалева
Фото из архива Романа Ковалева. Радость победителя

В 2016-м в Бишкеке было лишь два скалодрома. Понимая, что этого мало, я начал искать инвесторов для возведения новых. Вскоре один за другим открылись три скалодрома, каждый из которых был лучшего предыдущего. В результате интерес к скалолазанию в столице ощутимо вырос, спортсменов стало больше, и общий уровень этого вида поднялся. Увы, специализированной спортшколы у нас нет. Мечтаем о скалодроме с несколькими дорожками для эталонной «скорости», хорошим залом для «боулдеринга» и зоной для общефизической подготовки.

В этом году планируем отремонтировать единственный скалодром в Караколе. Позднее, возможно, построим там еще один.

Подготовил проект скалодрома для Оша. Хочу, чтобы он был некоммерческим и любой мог бесплатно тренироваться. На строительство надо около $9 тысяч. Скоро выложу презентацию на онлайн-площадку для сбора пожертвований. Думаю, жители западных стран, где скалолазание популярно, помогут.

из архива Романа Ковалева
Фото из архива Романа Ковалева. Роман Ковалев на фотосессии

Ниндзя с Первого канала

- Как вы столько успеваете?

- Иногда бывает трудно. В 2018-м, находясь в Австрии на чемпионате мира, вставал в пять утра и звонил в Бишкек. Тут кипела работа над одним из самых больших проектов, которым я занимался.

- Остается время на хобби?

- В основном провожу досуг с семьей. Супруга поддерживает во всем. Понимает мои стремления, за что ей очень благодарен.

Бывает, играю в настольный теннис и читаю книги. Последняя, которую прочел, называется «Нет» и рассказывает о советском летчике-испытателе.

В 2018-м снялся в шоу Первого канала «Русский ниндзя». Нужно было преодолеть полосу препятствий с постоянно усложняющимися испытаниями. Я прошел все, кроме последнего. Сказалась усталость от насыщенного сезона.

из архива Романа Ковалева
Фото из архива Романа Ковалева. Роман Ковалев на шоу «Русский ниндзя»

В кастинге на это шоу участвовали более 30 тысяч человек, и попасть в 300 финалистов дорогого стоило. Спортивная подготовка была как нельзя кстати.
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