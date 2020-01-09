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Спорт

Талгат Сагындыков победил в первом туре чемпионата КР по настольному теннису

Фото АНТ КР. Талгат Сагындыков

В Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен» завершился первый тур открытого чемпионата Кыргызстана по лигам. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

Чемпионат состоит из десяти туров. Участники разделены по лигам. В каждой из них шесть человек играют по круговой системе. По итогам тура два худших спортсмена выбывают в нижестоящую лигу, а оттуда им на смену приходят два лучших.

В дебютном туре участвовали более 80 игроков. В высшей лиге победил Талгат Сагындыков, вторым стал Азиз Кыдырбаев, третьим — Акылбек Касымов. Из высшей лиги выбыли Бакыт Нишанов и Талант Сагындыков. Во втором туре их сменят прошлогодний чемпион Михаил Белоглазов и Борис Корчагин.
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