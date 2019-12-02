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Спорт

В Кыргызстане определился чемпион по настольному теннису

Фото АНТ КР. Михаил Белоглазов

В Бишкеке в центре настольного тенниса «Карвен» 1 декабря прошел заключительный, десятый тур открытого чемпионата Кыргызстана по лигам. Об этом сообщил старший тренер ассоциации данного вида спорта КР Алишер Якупбаев.

За победу боролись 66 спортсменов. В высшей лиге тройку лидеров составили Михаил Белоглазов (10 очков), Нуртай Курманалиев и Закир Ташмухамедов (по 8 очков).

По итогам сезона чемпионом стал Михаил Белоглазов, выигравший семь туров. На втором месте Нуртай Курманалиев, на третьем  Медербек Кудайбергенов.
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