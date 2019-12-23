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Спорт

Айсулуу Тыныбекова, Авазбек Аманбеков. Кого еще признали спортсменом года в КР

Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта Кыргызстана сегодня наградило лучших атлетов 2019 года.

По его данным, в 2019-м на международных турнирах кыргызстанцы выиграли 1 тысячу 306 медалей: 442 золотые, 367 серебряных и 497 бронзовых. В Кыргызстане провели 1 тысячу 860 спортивно-массовых мероприятий.

Лучшими представителями олимпийского вида спорта признаны борцы Айсулуу Тыныбекова (чемпионка мира среди взрослых) и Улукбек Жолдошбеков (чемпион мира среди молодежи).

Из представителей неолимпийских видов награжден трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Авазбек Аманбеков, из представителей национальных — чемпион Азии по кыргыз курошу Бектуркан Кожомуратов. Также награждены серебряный призер Кубка мира по парапауэрлифтингу Жыргалбек Оросбаев и бронзовый призер Кубка Азии по паратриатлону Жалалдин Абдувалиев.

Награды также получили тренеры вышеназванных атлетов.

Кроме того, ряд спортсменов наградили от имени правительства. Вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова отметила, что на сегодня у Кыргызстана пять лицензий на Олимпиаду-2020. На Играх планируют завоевать минимум три медали.
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