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Спорт

В Бишкеке провели первый в истории чемпионат Азии по кыргыз курошу

Национальные виды спорта Кыргызстана все популярнее за рубежом. Давно проводятся крупные международные турниры по тогуз-коргоолу. Теперь черед кыргыз куроша. Первый открытый чемпионат Азии по нему прошел 27-28 ноября в Бишкеке.

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Эпизод чемпионата Азии по кыргыз курошу

Кыргыз курош — древний вид борьбы на поясах. Он был в программе всех Всемирных игр кочевников. В 2018-м создали международную федерацию.

«Чемпионат Азии — историческое событие и символ дружбы народов. Надеемся, он поможет нашему виду спорта стать популярнее в мире, — сказал 24.kg президент Международной федерации кыргыз куроша Рыскелди Шамиев. — Наши представительства есть уже в 22 странах. Проходят международные турниры — например, в Узбекистане и Саудовской Аравии».

За победу боролись около ста спортсменов из 16 стран, включая Францию, Италию и США. Кто бы мог подумать, что там знают про кыргыз курош!

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Эпизод церемонии открытия чемпионата Азии по кыргыз курошу

Из Франции прибыли два человека.

«Я занимаюсь бретонской борьбой гурен. В Азию приехал впервые в жизни. Нас с товарищем пригласили организаторы чемпионата. Горды быть здесь, — сказал 24.kg француз Миша Энзон. — Хоть я и проиграл, не расстроился. Открыл новый для себя стиль борьбы, пообщался со спортсменами из других стран и пригласил на наши соревнования».

«Для меня это тоже дебют в кыргыз куроше. Занимаюсь несколькими единоборствами, включая самбо, дзюдо и грэпплинг, — сообщил 24.kg американец Мэттью Гелфент. — К сожалению, я тут один из США. Но поездкой доволен. Турнир организовали прекрасно. Участники — сильные и приветливые люди. Как-нибудь с удовольствием приеду сюда снова».

ГАМФКиС
Фото ГАМФКиС. Эпизод чемпионата Азии по кыргыз курошу

По правилам кыргыз куроша два спортсмена берут друг друга за пояс и пытаются повалить на ковер. Если соперник падает на живот или пятую точку, получаешь один балл, набок — два. Можно победить досрочно, бросив противника на лопатки, или доведя преимущество до восьми баллов. На все — четыре минуты чистого времени.

Среди участников было немало чемпионов мира по разным версиям поясной борьбы. Судьи старались быть объективными и за уши хозяев ковра не тащили.

В категории 66 килограммов золото оспаривали Нурказым уулу Асанкелди (КР) и Валимухаммад Воки (Таджикистан). Набирая почти в каждой атаке по одному баллу, кыргызстанец накопил восемь и выиграл досрочно.

В весе 55 килограммов первенствовал Амарсанаа Хатансайхан, свыше 96 кг — Дорж Анар (оба из Монголии), 60 кг — Абылайхан Кеулимжай (Казахстан), 74 кг — Алибек Тоторкулов, 96 кг — Султан-Мурат Гогуев (оба из России).

В весе 84 килограмма высшую ступень пьедестала занял наш Бектуркан Кожомуратов. В финале он почти минуту усыплял бдительность узбекистанца Мухамадулло Хайтбаева, а потом активизировался и бросил его на лопатки.

Самая напряженная борьба была в абсолютной категории. Многие из выступавших в ней днем ранее состязались в весе свыше 96 килограммов. Главным фаворитом считался наш Нурбек Кожобеков — пятикратный чемпион мира по борьбе на поясах. Первую схватку он выиграл за 20 секунд, но в следующих двух потратил много сил. В финале ему противостоял более свежий Дорж Анар. Схватка продлилась 15 минут. Судьи несколько раз прерывали ее, чтобы обсудить спорные моменты. В большинстве из них, несмотря на недовольство зрителей, отдали предпочтение монголу. Тот выиграл с минимальным счетом.

По итогам чемпионата у сборной КР две золотые, четыре серебряные и три бронзовые награды.
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