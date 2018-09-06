ВИК-2018. Сборная Кыргызстана разгромила соперников на турнире по кыргыз курошу

На турнире по кыргыз курошу в рамках III Всемирных игр кочевников доминировали местные спортсмены.

Состязания прошли 5 сентября в Чолпон-Ате с участием 131 борца из 38 стран. Во всех семи весовых категориях уверенно победили кыргызстанцы.

Чемпионами стали Бекболсун Сатканкулов (до 55 кг), Эсенбек уулу Амангелди (до 60 кг), Самат уулу Равиль (до 66 кг), Баястан Идирисов (до 74 кг), Чынгыз Чалабаев (до 84 кг), Нурбек Кожобеков (до 96 кг) и Тилек Куралов («абсолютка»).

Призовой фонд турнира составил 980 тысяч сомов.

Любопытно, что на предыдущих Играх кочевников представители КР также проявили «гостеприимство», завоевав все «золото». А для Нурбека Кожобекова нынешняя победа третья подряд — он был лучшим и на ВИК-2016, и на ВИК- 2014

Фото ГАМФКиС. Нурбек Кожобеков - трехкратный чемпион Всемирных игр кочевников

Кыргыз курош — один из самых древних национальных видов борьбы кыргызов. В свое время он помогал воспитывать доблестных воинов и украшал масштабные празднества. Это один из многочисленных видов борьбы на поясах.