Фото Валерия Фуфачева. Нурбек Кожобеков (сверху в центре) и остальные члены сборной Кыргызстана по борьбе на поясах

Кыргызстанец Нурбек Кожобеков в пятый раз стал чемпионом мира по борьбе на поясах. Об этом 24.kg сообщил президент федерации данного вида спорта КР Валерий Фуфачев.

ЧМ прошел 1-2 ноября в Казани (Россия). Участвовали спортсмены из 35 стран. КР представляли 16 борцов. Нурбек Кожобеков победил в весовой категории до 100 килограммов.

В весе до 82 кг золото взял кыргызстанец Бектуркан Кожомуратов (это его второй триумф на ЧМ).

Кроме того, в активе нашей сборной четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. В общекомандном зачете она стала второй после сборной России.

«В конце ноября собираемся в Нур-Султан на первенство Азии», — добавил глава федерации.