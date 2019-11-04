16:22
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстанец Нурбек Кожобеков — пятикратный чемпион мира по борьбе на поясах

Фото Валерия Фуфачева. Нурбек Кожобеков (сверху в центре) и остальные члены сборной Кыргызстана по борьбе на поясах

Кыргызстанец Нурбек Кожобеков в пятый раз стал чемпионом мира по борьбе на поясах. Об этом 24.kg сообщил президент федерации данного вида спорта КР Валерий Фуфачев.

ЧМ прошел 1-2 ноября в Казани (Россия). Участвовали спортсмены из 35 стран. КР представляли 16 борцов. Нурбек Кожобеков победил в весовой категории до 100 килограммов.

В весе до 82 кг золото взял кыргызстанец Бектуркан Кожомуратов (это его второй триумф на ЧМ).

Кроме того, в активе нашей сборной четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. В общекомандном зачете она стала второй после сборной России.

«В конце ноября собираемся в Нур-Султан на первенство Азии», — добавил глава федерации.
Ссылка:
просмотров: 379
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец стал чемпионом мира по борьбе на поясах
У кыргызстанцев пять медалей на чемпионате мира по борьбе на поясах
Три кыргызстанца стали чемпионами мира по борьбе на поясах
Кыргызстанцы победили на Кубке Евразии по борьбе на поясах
У кыргызстанцев 18 медалей на турнире по алышу памяти Баямана Эркинбаева
В ожидании Игр кочевников: как проходил чемпионат Кыргызстана по борьбе алыш
В Бишкеке прошел международный турнир по алышу памяти Абсамата Масалиева
В Бишкеке подвели итоги международного турнира по кыргыз курошу
Борец Тынчтыкбек уулу Бекзат — чемпион Азиатских игр
Азиатские игры: копилка сборной Кыргызстана пополнилась еще тремя медалями
Популярные новости
Кыргызстанец Улукбек Жолдошбеков&nbsp;&mdash; чемпион мира по&nbsp;борьбе Кыргызстанец Улукбек Жолдошбеков — чемпион мира по борьбе
Алимардон Шукуров: Хочу попасть в&nbsp;&laquo;Барселону&raquo; и&nbsp;сыграть на&nbsp;чемпионате мира Алимардон Шукуров: Хочу попасть в «Барселону» и сыграть на чемпионате мира
&laquo;Дордой&raquo;&nbsp;&mdash; 11-кратный чемпион Кыргызстана по&nbsp;футболу «Дордой» — 11-кратный чемпион Кыргызстана по футболу
Силовой прием защитника спровоцировал массовую драку в&nbsp;матче НХЛ Силовой прием защитника спровоцировал массовую драку в матче НХЛ
Бизнес
WO!W&nbsp;&mdash; Переходи на&nbsp;О! и&nbsp;получи БЕЗЛИМИТ НА&nbsp;ВСЕ! WO!W — Переходи на О! и получи БЕЗЛИМИТ НА ВСЕ!
История предпринимателя: уйти из&nbsp;офиса, чтобы шить одежду для российских брендов История предпринимателя: уйти из офиса, чтобы шить одежду для российских брендов
Российская сеть лабораторных отделений &laquo;Гемотест&raquo; теперь в&nbsp;Кыргызстане Российская сеть лабораторных отделений «Гемотест» теперь в Кыргызстане
&laquo;Бакай Банк&raquo; обучил молодежь республики финансовой грамотности «Бакай Банк» обучил молодежь республики финансовой грамотности
4 ноября, понедельник
16:18
Кыргызстанские гольфисты впервые получили звания кандидатов в мастера спорта Кыргызстанские гольфисты впервые получили звания кандид...
16:14
Маме трехлетнего ребенка, погибшего под колесами джипа, не отдают тело малыша
15:56
На дороге с круговым движением в городе Токмаке новые правила проезда
15:44
Суд по модернизации ТЭЦ. Артыкбаев рассказал о разногласиях в команде президента
15:31
WO!W — Переходи на О! и получи БЕЗЛИМИТ НА ВСЕ!