Кыргызстанец Нурбек Кожобеков в пятый раз стал чемпионом мира по борьбе на поясах. Об этом 24.kg сообщил президент федерации данного вида спорта КР Валерий Фуфачев.
ЧМ прошел 1-2 ноября в Казани (Россия). Участвовали спортсмены из 35 стран. КР представляли 16 борцов. Нурбек Кожобеков победил в весовой категории до 100 килограммов.
В весе до 82 кг золото взял кыргызстанец Бектуркан Кожомуратов (это его второй триумф на ЧМ).
Кроме того, в активе нашей сборной четыре серебряные и шесть бронзовых медалей. В общекомандном зачете она стала второй после сборной России.
«В конце ноября собираемся в Нур-Султан на первенство Азии», — добавил глава федерации.