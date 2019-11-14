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Спорт

Яркие моменты футбольного матча Кыргызстан — Япония

В Бишкеке на стадионе имени Д.Омурзакова сегодня прошел отборочный матч на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023 по футболу. Сборная Кыргызстана со счетом 0:2 уступила команде Японии. Текстовая трансляция игры — здесь.

Федерация футбола КР представила фотографии с поединка.

Одержав четвертую победу подряд, Япония закрепилась в лидерах группы F. Кыргызстан сохранил второе место.

В следующем туре, намеченном на 19 ноября, сборная Кыргызстана примет команду Таджикистана. Это ключевой матч в борьбе за второе место в группе.
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