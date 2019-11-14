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Спорт

Женская сборная Кыргызстана по волейболу — бронзовый призер чемпионата Азии

Фото Федерации волейбола КР. Женская сборная Кыргызстана по волейболу

Женская сборная Кыргызстана по волейболу выиграла бронзу на чемпионате Азии. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Первый в истории турнир среди команд центральной зоны прошел 9-14 ноября в Дакке (Бангладеш). Участвовали пять сборных. На групповом этапе наша команда уступила сборным Мальдивских островов (2:3), Непала (0:3) и Бангладеш (2:3) и одолела Афганистан (3:0). В матче за третье место кыргызстанки взяли реванш у представительниц Бангладеш (3:0).

На аналогичном мужском турнире кыргызстанцы выступают с 2015 года. Они выиграли два золота, серебро и бронзу.
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