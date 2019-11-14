Женская сборная Кыргызстана по волейболу выиграла бронзу на чемпионате Азии. Об этом сообщила федерация данного вида спорта КР.

Первый в истории турнир среди команд центральной зоны прошел 9-14 ноября в Дакке (Бангладеш). Участвовали пять сборных. На групповом этапе наша команда уступила сборным Мальдивских островов (2:3), Непала (0:3) и Бангладеш (2:3) и одолела Афганистан (3:0). В матче за третье место кыргызстанки взяли реванш у представительниц Бангладеш (3:0).

На аналогичном мужском турнире кыргызстанцы выступают с 2015 года. Они выиграли два золота, серебро и бронзу.