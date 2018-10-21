У кыргызстанцев восемь медалей на чемпионате мира по армрестлингу

Кыргызстанцы выиграли восемь медалей на чемпионате мира по армрестлингу. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Соревнования прошли 12-21 октября в городе Анталье (Турция). Участвовали 1,2 тысячи спортсменов из 54 стран. Медали разыгрывались среди юношей, юниоров, взрослых, мастеров (ветеранов) и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В активе отечественных атлетов две золотые, по три серебряные и бронзовые награды.

Чемпионами в своих категориях стали 21-летний Шахман Сулейманов (в состязаниях на левой руке) и 17-летний Асхат уулу Откур (на правой руке). Они же взяли «серебро», только на других руках. Серебряная награда у Ольги Ярославцевой (на левой руке). Александр Ли стал бронзовым призером (на левой руке). У Нурбека Алиева две «бронзы» (на обеих руках).