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Спорт

У кыргызстанцев восемь медалей на чемпионате мира по армрестлингу

Фото Шахмана Сулейманова. Кыргызстанец Шахман Сулейманов (справа) на чемпионате мира по армрестлингу

Кыргызстанцы выиграли восемь медалей на чемпионате мира по армрестлингу. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Соревнования прошли 12-21 октября в городе Анталье (Турция). Участвовали 1,2 тысячи спортсменов из 54 стран. Медали разыгрывались среди юношей, юниоров, взрослых, мастеров (ветеранов) и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В активе отечественных атлетов две золотые, по три серебряные и бронзовые награды.

Чемпионами в своих категориях стали 21-летний Шахман Сулейманов (в состязаниях на левой руке) и 17-летний Асхат уулу Откур (на правой руке). Они же взяли «серебро», только на других руках. Серебряная награда у Ольги Ярославцевой (на левой руке). Александр Ли стал бронзовым призером (на левой руке). У Нурбека Алиева две «бронзы» (на обеих руках).
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