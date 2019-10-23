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Спорт

Кыргызстанец выиграл серебро на чемпионате мира по ушу-саньда

Фото из архива 24.kg. Боец Куан Абдыраимов

Кыргызстанец Куан Абдыраимов выиграл серебро на чемпионате мира по ушу-саньда. Об этом 24.kg сообщил главный тренер сборной КР Тагайбек Омуржанов.

Турнир прошел 19-23 октября в Шанхае (Китай). Участвовали бойцы из 101 страны. В некоторых весовых категориях борьба начиналась с 1/64 финала. В сборной Кыргызстана было четыре спортсмена. Куан Абдыраимов выступал в весе свыше 90 килограммов и провел три боя.

На ЧМ-2015 у Куана Абдыраимова тоже было серебро, а на ЧМ-2017 он в первом бою сломал нос, и врач снял его с турнира. Как боец готовился к нынешнему чемпионату, можно узнать здесь.
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