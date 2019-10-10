Отбор на ЧМ по футболу. Кыргызстан забил пять голов Мьянме в первом тайме

Сборная Кыргызстана по футболу забила пять голов команде Мьянмы в первом тайме отборочного матча на чемпионат мира — 2022 и Кубок Азии — 2023.

Матч проходит в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. В стартовом составе сборной КР вышли Павел Матяш, Бекжан Сагынбаев, Валерий Кичин, Тамирлан Козубаев, Кайрат Жыргалбек уулу, Гулжигит Алыкулов, Фархат Мусабеков, Эдгар Бернхардт, Алимардон Шукуров, Виктор Майер и Мирлан Мурзаев.

С самого начала отечественная сборная завладела большим преимуществом. На пятой минуте Эдгар Бернхардт открыл счет, а на 10-й забил свой второй гол. Через 10 минут Алимардон Шукуров довел счет до крупного, а еще через шесть отличился Гулжигит Алыкулов. На 45-й минуте ворота соперника поразил капитан команды Валерий Кичин. Счет — 5:0. Впереди второй тайм.

Для сборной КР это второй матч в рамках отбора на ЧМ. В сентябре в дебютном поединке она проиграла в гостях команде Таджикистана.