На Национальные игры кочевников потратили деньги фонда «Бакубат Талас»

На проведение Национальных игр кочевников в Таласе потратили $100 тысяч фонда «Бакубат Талас». Об этом на пресс-конференции в 24.kg сообщили организаторы народного собрания по месторождению Джеруй.

Фонд «Бакубат Талас» создала компания «Альянс» для решения местных социальных вопросов, содействия созданию рабочих мест и развитию инфраструктуры с бюджетом 600 миллионов сомов.

«Деньги фонда должны направлять на решение социальных проблем и создание рабочих мест. Если есть нецелевое использование, то виновных должны привлечь к ответственности», — заявил гражданский активист Торохан Жунусбеков.

Напомним, народное собрание в Таласе по золоторудному месторождению Джеруй отменили из-за информации о возможных провокациях. По словам организаторов, они не преследуют политических целей, а лишь хотят выяснить законность проведения конкурса на разработку месторождения.