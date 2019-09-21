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Спорт

На играх кочевников определились победители турнира по борьбе на лошадях

Фото ГАМФКиС. Турнир по эр энишу в рамках Национальных игр кочевников

В Таласе на Национальных играх кочевников 20 сентября определились победители турнира по эр энишу (борьбе на лошадях). Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

В состязаниях участвовали 39 спортсменов из всех регионов страны. Медали разыгрывались в пяти весовых категориях. В весе до 60 кг лучшим стал Акылбек Сагынбаев, до 80 кг — Мунур уулу Амантур, свыше 90 кг — Кумушбек Кыдыралиев (все из Таласской области). В категории до 70 кг отличился Бузурманкул уулу Калыбек (Чуйская область), до 90 кг — Адилет уулу Кумар (Джалал-Абадская область).

В командном зачете тройку лучших составили Таласская, Нарынская и Ошская области.
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