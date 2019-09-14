Чемпион по карате: Чтобы не засудили, всегда стремлюсь выиграть нокаутом

Недавно сборная Кыргызстана взяла семь медалей на Кубке Азии по карате кекушинкай. Одним из лучших в ней был Асылбек уулу Арсланбек, выигравший все четыре боя нокаутом. О своей победной тактике, жесткости и философии этого вида спорта 22-летний бишкекчанин рассказал 24.kg.

Он многократный чемпион КР и международных соревнований, чемпион Евразии (2012), бронзовый призер чемпионата Азии (2014). На некоторых турнирах признавался лучшим бойцом независимо от весовой категории. Занимается у тренера Сергея Шевченко. Имеет первый кю и коричневый пояс с золотой полоской.

Фото из архива Асылбек уулу Арсланбека. Чемпион Евразии, победитель Кубка Азии по карате кекушинкай Асылбек уулу Арсланбек

Рефлекс победителя

— Легко выиграли Кубок Азии?

— Нет. Соперники были сильны. Противостоявший мне в финале казахстанец до этого тоже всех нокаутировал.

— Вы планировали побеждать именно досрочно?

— В последнее время на всех турнирах выигрываю нокаутом 70 процентов боев. Моя коронка — удар маваши гери чудан (левой ногой по печени). Повторяю его на тренировках так часто, что на турнирах выполняю на уровне рефлекса.

Это был мой первый Кубок Азии, и мы с наставником предельно ответственно к нему подошли. Дважды ездили на сборы на Иссык-Куль. Месяц я соблюдал режим: тренировался два раза в день по 2-2,5 часа. Позанимавшись утром, ехал домой и после обеда ложился спать. Вечером снова в спортзал.

На тренировках спарринговался с партнером по сборной Айдыном Махмудовым. Он намного тяжелее меня ( 100 килограммов против 65), но бил в полную силу. Я много двигался, отрабатывал комбинации. Занимался кроссфитом и качался на тренажерах.

— Что было самым трудным в подготовке?

— Все в комплексе. Порой она очень изматывала. Уставал физически и морально.

— Как настраиваетесь на бои в моральном плане?

— Думаю только о победе. На мне большая ответственность — не могу подвести родных и близких. Они мои главные болельщики. С самого начала поддерживают в моем увлечении. Отец когда-то занимался боксом и любит единоборства. Всегда за меня переживает.

Фото из архива Асылбек уулу Арсланбека. Асылбек уулу Арсланбек (в центре) на Кубке Азии – 2019

Важнейшее из искусств

— Чем привлекло карате?

— С детства мой кумир — Брюс Ли. Нравятся фильмы с ним, Жан-Клодом Ван Даммом и другими мастерами боевых искусств. Самый любимый — «Лучшие из лучших» (1989). Когда сосед-каратист позвал в секцию, я с радостью согласился. Помню дату первой тренировки — 19 сентября 2006 года. Полгода занимался у Максима Погорелова. Затем попал к Сергею Шевченко. Карате — мой стиль жизни и единственное хобби.

— Во многих фильмах говорят о некой философии карате. В чем ее суть?

— В соблюдении дисциплины, уважении к старшим и контроле над собой. Нельзя драться на улице.

— Вы не деретесь?

— Со школы — нет. Я и на улице-то не гуляю. Нахожусь в спортзале, дома или в вузе. Учусь на магистратуре в КГЮА.

«Спасибо, я постою»

— Ваш вид спорта с виду жестокий. А по ощущениям?

— Вначале было тяжело, часто получал травмы. Ломал руки и пальцы.

Фото из архива Асылбек уулу Арсланбека. Асылбек уулу Арсланбек (слева) на одном из турниров

Как-то на тренировке мне сильно ударили по ноге и на турнире потом долго били в то же место. Однако я терпел и выиграл два боя. В другой раз мне лупили по ноге так усердно, что образовалась гематома. В одном бою судьи для определения победителя назначили упражнение тамешивари: надо было разбить рукой как можно больше досок и присесть. Но я из-за гематомы сесть не мог. К финалу болело почти все тело. Занял второе место.

Чем больше опыта, тем меньше травм.

Фото из архива Асылбек уулу Арсланбека. Асылбек уулу Арсланбек (справа) получает удостоверение мастера спорта Кыргызстана. Январь 2019 года

— Думаю, больно разбивать доски. Или есть какой-то секрет?

— Сразу ни у кого не получается. Надо набивать кулаки несколько лет.

— Есть менее опасные стили карате. Пробовали себя в них?

— Нет, и не собираюсь. Не нравятся.

Фото со звездой

— Помните самый трудный бой?

— Все тяжелые. К примеру, весной выступал в Казахстане. Дошел до финала и был в шаге от главного приза — 100 тысяч тенге. Мои удары в грудь и живот местного спортсмена не засчитали и победу отдали ему.

— Часто засуживают?

— Да. В России на чемпионате мира — 2017 во втором круге дрался с японцем. Мне сделали несколько замечаний за нарушения, которых не было. Из-за этого проиграл.

Если ваш соперник хозяин турнира, то в равном бою победит всегда он. Лучше уложить его досрочно и не дать судьям повода сомневаться. В 2017-м бился в Казахстане с крепким каратистом и нокаутировал его. Год назад нам устроили второй бой, однако уже среди профессионалов. Было нелегко, но я вновь выиграл нокаутом.

Фото из архива Асылбек уулу Арсланбека. Асылбек уулу Арсланбек (справа) на одном из турниров

— Не знал, что вы участвуете в профессиональных боях...

— Это был мой дебют. В конце зрители со мной фотографировались и просили автограф. Было здорово.

В Болгарии появилась организация, которая собирается устраивать профессиональные турниры. Обещает каратистам 500 евро за участие и 1 тысячу за победу, а также компенсацию расходов на перелеты и проживание. Идут переговоры о моем выступлении на этих турнирах.

— Не было. Но ММА нравятся. Не пропускаю бои Хабиба Нурмагомедова.

Когда повезло с тренером

— Скоро получите черный пояс?

— Давно должен был сдать аттестацию на него, однако не мог поехать на место ее проведения. Будет проходить поблизости — сдам.

Фото @arslan2696. . Асылбек уулу Арсланбек вне соревнований

— Ездите на турниры за свой счет?

— Тренер почти всегда находит спонсоров. Когда не находит, тратит на дорогу свои деньги.

Мечтаю, что государство будет помогать нам с покупкой витаминов, подготовкой к турнирам и поездками.

— С действующим чемпионом мира Артуром Арушаняном из Армении. Возможно, сразимся в декабре на ЧМ в Нур-Султане. На днях начну готовиться к нему. Хочу взять золото. Это главная цель в моей карьере.