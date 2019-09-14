Чемпион по карате: Чтобы не засудили, всегда стремлюсь выиграть нокаутом

Недавно сборная Кыргызстана взяла семь медалей на Кубке Азии по карате кекушинкай. Одним из лучших в ней был Асылбек уулу Арсланбек, выигравший все четыре боя нокаутом. О своей победной тактике, жесткости и философии этого вида спорта 22-летний бишкекчанин рассказал 24.kg.
Он многократный чемпион КР и международных соревнований, чемпион Евразии (2012), бронзовый призер чемпионата Азии (2014). На некоторых турнирах признавался лучшим бойцом независимо от весовой категории. Занимается у тренера Сергея Шевченко. Имеет первый кю и коричневый пояс с золотой полоской.
Рефлекс победителя
— Легко выиграли Кубок Азии?
— Нет. Соперники были сильны. Противостоявший мне в финале казахстанец до этого тоже всех нокаутировал.
— Вы планировали побеждать именно досрочно?
— В последнее время на всех турнирах выигрываю нокаутом 70 процентов боев. Моя коронка — удар маваши гери чудан (левой ногой по печени). Повторяю его на тренировках так часто, что на турнирах выполняю на уровне рефлекса.
На тренировках спарринговался с партнером по сборной Айдыном Махмудовым. Он намного тяжелее меня (
— Что было самым трудным в подготовке?
— Все в комплексе. Порой она очень изматывала. Уставал физически и морально.
— Как настраиваетесь на бои в моральном плане?
— Думаю только о победе. На мне большая ответственность — не могу подвести родных и близких. Они мои главные болельщики. С самого начала поддерживают в моем увлечении. Отец когда-то занимался боксом и любит единоборства. Всегда за меня переживает.
Важнейшее из искусств
— Чем привлекло карате?
— С детства мой кумир — Брюс Ли. Нравятся фильмы с ним, Жан-Клодом Ван Даммом и другими мастерами боевых искусств. Самый любимый — «Лучшие из лучших» (1989). Когда сосед-каратист позвал в секцию, я с радостью согласился. Помню дату первой тренировки — 19 сентября 2006 года. Полгода занимался у Максима Погорелова. Затем попал к Сергею Шевченко. Карате — мой стиль жизни и единственное хобби.
— Во многих фильмах говорят о некой философии карате. В чем ее суть?
— В соблюдении дисциплины, уважении к старшим и контроле над собой. Нельзя драться на улице.
— Вы не деретесь?
— Со школы — нет. Я и на улице-то не гуляю. Нахожусь в спортзале, дома или в вузе. Учусь на магистратуре в КГЮА.
«Спасибо, я постою»
— Ваш вид спорта с виду жестокий. А по ощущениям?
— Вначале было тяжело, часто получал травмы. Ломал руки и пальцы.
Как-то на тренировке мне сильно ударили по ноге и на турнире потом долго били в то же место. Однако я терпел и выиграл два боя. В другой раз мне лупили по ноге так усердно, что образовалась гематома. В одном бою судьи для определения победителя назначили упражнение тамешивари: надо было разбить рукой как можно больше досок и присесть. Но я из-за гематомы сесть не мог. К финалу болело почти все тело. Занял второе место.
Чем больше опыта, тем меньше травм.
— Думаю, больно разбивать доски. Или есть какой-то секрет?
— Сразу ни у кого не получается. Надо набивать кулаки несколько лет.
— Есть менее опасные стили карате. Пробовали себя в них?
— Нет, и не собираюсь. Не нравятся.
Фото со звездой
— Помните самый трудный бой?
— Все тяжелые. К примеру, весной выступал в Казахстане. Дошел до финала и был в шаге от главного приза — 100 тысяч тенге. Мои удары в грудь и живот местного спортсмена не засчитали и победу отдали ему.
— Часто засуживают?
— Да. В России на чемпионате мира — 2017 во втором круге дрался с японцем. Мне сделали несколько замечаний за нарушения, которых не было. Из-за этого проиграл.
Если ваш соперник хозяин турнира, то в равном бою победит всегда он. Лучше уложить его досрочно и не дать судьям повода сомневаться. В 2017-м бился в Казахстане с крепким каратистом и нокаутировал его. Год назад нам устроили второй бой, однако уже среди профессионалов. Было нелегко, но я вновь выиграл нокаутом.
— Не знал, что вы участвуете в профессиональных боях...
— Это был мой дебют. В конце зрители со мной фотографировались и просили автограф. Было здорово.
В Болгарии появилась организация, которая собирается устраивать профессиональные турниры. Обещает каратистам 500 евро за участие и 1 тысячу за победу, а также компенсацию расходов на перелеты и проживание. Идут переговоры о моем выступлении на этих турнирах.
— Не было. Но ММА нравятся. Не пропускаю бои Хабиба Нурмагомедова.
Когда повезло с тренером
— Скоро получите черный пояс?
— Давно должен был сдать аттестацию на него, однако не мог поехать на место ее проведения. Будет проходить поблизости — сдам.
— Ездите на турниры за свой счет?
— Тренер почти всегда находит спонсоров. Когда не находит, тратит на дорогу свои деньги.
Мечтаю, что государство будет помогать нам с покупкой витаминов, подготовкой к турнирам и поездками.
— С действующим чемпионом мира Артуром Арушаняном из Армении. Возможно, сразимся в декабре на ЧМ в Нур-Султане. На днях начну готовиться к нему. Хочу взять золото. Это главная цель в моей карьере.