Кыргызстанцы выиграли четыре золотые медали на турнире по карате в Алматы

Кыргызстанцы выиграли четыре золотые медали на международном турнире по карате кекушинкай, завершившемся в Алматы (Казахстан). Об этом 24.kg сообщил президент Федерации кекушинкай карате KWF КР Алмазбек Баатырбеков.

За победу боролись более 550 спортсменов из Казахстана и Кыргызстана. «От нашей федерации ездили семь спортсменов под руководством наставника Сергея Шевченко. В их активе пять наград», — отметил Алмазбек Баатырбеков.

Нурмахамад Каниметов, Орозбек уулу Шамиль и Баэль Шерматов в своих категориях стали чемпионами. Асылбек уулу Арсланбек не только занял высшую ступень пьедестала, но и получил приз как лучший боец турнира. У Александра Шевченко — бронза.

Это не первый успех наших каратистов нынешней зимой — ранее они преуспели в Шымкенте и Астане. «Впереди масса соревнований. В феврале, например, планируем вновь выступить в Алматы», — добавил глава федерации.