У Кыргызстана семь медалей на чемпионате Азии по карате

У кыргызстанцев семь медалей на открытом чемпионате Азии по карате кекушин-кан. Об этом 24.kg сообщил президент Ассоциации контактных стилей карате КР Николай Рагрин.

Турнир прошел в Таразе. Участвовали спортсмены из Казахстана, Ирана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Японии. В сборной КР было 10 бойцов из трех федераций, развивающих контактные направления карате. Они выиграли по три золотые и серебряные и одну бронзовую награды.

Фото Николая Рагрина. Каратисты из Кыргызстана в Таразе

Чемпионами стали Нурмахамад Каниметов (возрастная группа — 10-11 лет, весовая категория — свыше 40 кг), Асылбек уулу Арсланбек (старше 18 лет, до 65 кг) и Айдын Махмудов (старше 18 лет, свыше 80 кг). Второе место заняли Диана Алисултанова (10-11 лет, свыше 40 кг), Орозбек уулу Шамиль (12-13 лет, до 45 кг) и Валентина Благодарова (старше 18 лет, свыше 60 кг). Баэль Шерматов (14-15 лет, свыше 60 кг) — третий.

«Это прекрасный результат. Наши каратисты показали высокий уровень подготовки. Асылбек уулу Арсланбек, например, все четыре своих боя выиграл нокаутом, — отметил Николай Рагрин. — Будем готовиться к чемпионату мира, который пройдет 7-8 декабря в Нур-Султане».