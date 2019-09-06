Самбисты из Кыргызстана завоевали семь медалей на Играх боевых искусств

Самбисты из Кыргызстана завоевали семь медалей на Всемирных играх боевых искусств, проходящих в Чхунджу (Южная Корея). Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Нашу страну представляли восемь бойцов. В разделе «спортивное самбо» Фархад Абжалиев (62 кг) взял золото, Турарбек Жолдошказиев (90 кг) — серебро, Айдос Алиев (74 кг) и Эльза Абдыкадырова (56 кг) — бронзу. В разделе «боевое самбо» Саяк Бараканов (57 кг) и Эдилбек Шакирмаматов (82 кг) стали чемпионами, а Эламан Генжебаев (90 кг) — бронзовым призером.

Ранее в рамках Игр кыргызстанцы победили на турнирах по алышу и пенчак силату. В медальном зачете сборная КР идет четвертой после команд Туркменистана, Южной Кореи и Монголии.