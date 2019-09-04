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Спорт

У Кыргызстана четыре медали на турнире по пенчак силату на Играх боевых искусств

Фото Каныбека Бикбоева. Кыргызстанцы на турнире по пенчак силату на Играх боевых искусств

У кыргызстанцев четыре медали на турнире по пенчак силату на Всемирных играх боевых искусств. Об этом сообщили в федерации данного вида спорта КР.

Игры продолжаются в Чхунджу (Южная Корея). В состязаниях по пенчак силату КР представляли пять бойцов. Тимур Маматисаков (весовая категория 75 кг) стал чемпионом, Нурбек Асанов (70 кг) – серебряным призером. У Замирбека Кочкорова (60 кг) и Илимбека Токтогулова (90 кг) бронза.

Ранее сборная КР взяла шесть медалей и победила в командном зачете турнира по алышу.
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