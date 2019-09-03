Борцы из Кыргызстана триумфально выступили на Всемирных играх боевых искусств

Сборная Кыргызстана по борьбе алыш триумфально выступила на Всемирных играх боевых искусств.

Игры проходят с 30 августа по 6 сентября в Чхунджу (Южная Корея). В программе 18 видов спорта. В состязаниях по алышу участвовали 120 борцов из 30 стран. Отечественная сборная выиграла по две медали каждого достоинства и победила в общекомандном зачете.

Чемпионами стали Нагира Сарбашова (весовая категория свыше 65 кг) и Шаршеналы уулу Мадаминбек (80 кг). Бактыяр кызы Нурзат (65 кг) и Камолиддин Абдурахимов (свыше 80 кг) взяли серебро, а Элзада Момунжанова (55 кг) и Элдияр Сексенбев (70 кг) — бронзу.