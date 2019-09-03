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Спорт

Борцы из Кыргызстана триумфально выступили на Всемирных играх боевых искусств

Фото Всемирной федерации алыша. Сборная Кыргызстана по алышу на Всемирных играх боевых искусств

Сборная Кыргызстана по борьбе алыш триумфально выступила на Всемирных играх боевых искусств.

Игры проходят с 30 августа по 6 сентября в Чхунджу (Южная Корея). В программе 18 видов спорта. В состязаниях по алышу участвовали 120 борцов из 30 стран. Отечественная сборная выиграла по две медали каждого достоинства и победила в общекомандном зачете.

Чемпионами стали Нагира Сарбашова (весовая категория свыше 65 кг) и Шаршеналы уулу Мадаминбек (80 кг). Бактыяр кызы Нурзат (65 кг) и Камолиддин Абдурахимов (свыше 80 кг) взяли серебро, а Элзада Момунжанова (55 кг) и Элдияр Сексенбев (70 кг) — бронзу.
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