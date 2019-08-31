В Чолпон-Ате ко Дню независимости прошел турнир по борьбе на лошадях

В Чолпон-Ате сегодня прошел республиканский турнир по эр-энишу (борьбе на лошадях). Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Состязания проводились в рамках конноспортивных игр, посвященных Дню независимости Кыргызстана. Медали разыгрывались в пяти весовых категориях. В весе 60 кг чемпионом стал Женишбек Турдубеков, 70 кг — Темирбек уулу Чолпонбек, 80 кг — Бердибек уулу Ислам (все из Нарынской области). В категории 90 кг победил Мунур уулу Амантур, свыше 90 кг — Кумушбек Кыдыралиев (оба из Таласской области).

В 2019-м турниры по эр-энишу также проходили в честь Нооруза и Дня Победы.