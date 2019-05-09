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Спорт

В Кыргызстане ко Дню Победы провели турнир по борьбе на лошадях

В Чолпон-Ате завершился республиканский турнир по эр-энишу (борьбе на лошадях). Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Турнир прошел в рамках конноспортивных игр, посвященных Дню Победы, памяти Суйменкула Чокморова и Усена Кудайбергенова. Медали разыгрывались в пяти весовых категориях.

В весе 60 кг чемпионом стал Жекшенбек Турдубаев, 70 кг — Чолпонбай Темирбек уулу, 90 кг — Конокбай Баркыжоков (все из Нарынской области). В категории 80 кг победил Амантур Минур уулу, свыше 90 кг — Кумушбек Кыдыралиев (оба из Таласской области).

Эр-эниш входил в программу Всемирных игр кочевников. Турнир по нему проводился на Нооруз.
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