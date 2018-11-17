Боец Бусурманкул Абдибаит уулу победил на турнире M-1 Challenge в России

Кыргызстанец Бусурманкул Абдибаит уулу выиграл бой на международном турнире M-1 Challenge 99 — Battle of Narts среди профессионалов по смешанным единоборствам (ММА).

Состязания проходят в городе Назрани (Россия). В программе 12 поединков с участием спортсменов из семи стран.

Лучший боец Кыргызстана 2016 и 2017 годов Бусурманкул Абдибаит уулу выступал в весовой категории до 65,8 килограмма. Ему противостоял Залимбег Омаров (РФ). Они провели три раунда по пять минут. Наш спортсмен действовал эффективно и эффектно и взял верх решением судей.

Кроме того, в весе до 73 килограммов кыргызстанец Турсунбек Асылгазиев бился с Лом-Али Нальгиевым (РФ). Победу одержал россиянин.