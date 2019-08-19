В Бишкеке прошел баскетбольный турнир Summer League

Этим летом в Бишкеке мало турниров — спортсмены или отдыхают, или соревнуются в других местах. Турнир Summer League по баскетболу 3×3 порадовал соскучившихся по зрелищам столичных болельщиков.

В этом виде спорта, как ни в одном другом, много команд с оригинальными названиями. В этот раз особенно порадовали «Котята», «Курага» и «Кыргыз тащит». Всего играли 66 команд. Общий уровень по сравнению с предыдущими турнирами вырос. Стало меньше бездумных бросков и больше оригинальных тактических действий. Игры стали зрелищнее — баскетболисты то и дело высоко подпрыгивали и с силой вколачивали мяч в корзину.

Среди девушек команда Fire в финале со счетом 12:10 обыграла Anadolu. Третьей стала «Ну, погоди!».

Игрок Fire Ангелина Миндалина забросила много важных мячей. Одинаково хорошо атаковала с ближней и дальней дистанций.

«В этом виде спорта я третий год. В составе сборной Кыргызстана ездила на кубки Азии в Малайзию и Монголию. Сейчас особых целей нет — играю в свое удовольствие, — поведала она 24.kg. — Простым баскетболом тоже занимаюсь, но 3×3 нравится больше. Он интереснее и скоростнее».

Необычным получился турнир в категории до 14 лет. В нем участвовали команды, состоящие из представителей обоих полов. Раньше такого на местных турнирах не было. Организаторы признались, что команд данной категории в Кыргызстане немного. Чтобы у игроков была практика, их объединили. Тройку призеров составили «Либерти», Golden Team и All Star KG.

Фото 24.kg. Турнир 3x3 Summer League — 2019

Среди юношей (до 16 лет) Bishkek Junior в финале победил «Самураев» — 13:8. На третьем месте — All Star.

Особый интерес вызвал турнир среди спортсменов до 18 лет, где выступала юношеская сборная Кыргызстана. Для нее это была генеральная репетиция перед стартующим 21 августа в Малайзии Кубком Азии. Во всех матчах она владела солидным преимуществом и стала в итоге чемпионом. Второе место заняла «Кандайнь МайкТайнь» (было и такое название), третье — Virgins.

Одним из лучших в юношеской сборной был Нурсултан Лугмазов. Он пришел в секцию со знакомыми пять лет назад. Сейчас те уже не занимаются, а его карьера набирает все большие обороты. В своей возрастной группе он идет в сотне лучших игроков мира.

«В 2018-м наша сборная участвовала в юношеских Олимпийских играх; стала пятой на Кубке Азии. На предстоящем турнире хотим попасть в призеры. Мы в хорошей форме. Осталось морально не перегореть», — сказал 24.kg Нурсултан Лугмазов.

Фото 24.kg. Турнир 3x3 Summer League — 2019

У мужчин доминировал постоянный фаворит Team Bishkek. В четырех матчах из шести, включая финал, он одержал досрочные победы. Серебряным призером стал «Мой телефон». Замкнула тройку лидеров команда Show Time.

«Сезон складывается неплохо: мы часто проводим соревнования в дисциплинах 5×5 и 3×3, — сообщил 24.kg генсек Федерации баскетбола, ведущий игрок страны и лидер Team Bishkek Евгений Пехов. — В конце августа у нас будет турнир с участием топовых команд из Казахстана и Узбекистана. Затем мужская сборная поедет на международный чемпионат Quest Asia. У «молодежки» еще есть шанс попасть на Олимпиаду-2020».