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Спорт

Кыргызстанка Нураида Анаркулова заняла третье место на чемпионате мира по борьбе

Кыргызстанка Нураида Анаркулова вчера, 16 августа, заняла третье место на чемпионате мира среди юниорок по женской борьбе. Об этом сообщил Объединенный мир борьбы.

Она боролась в весовой категории 57 килограммов. На старте проиграла будущей чемпионке Акие Ханай (Япония), в утешительном раунде одолела Таню Теневу (Болгария), а в схватке за бронзу была сильнее Барти Багел (Индия).

ЧМ проходит в Таллине (Эстония). Ранее в весе 68 кг Мээрим Жуманазарова взяла серебро.

В июле Нураида Анаркулова стала второй на юниорском чемпионате Азии.
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