В Кыргызстане определились победители Кубка Анатолия Карпова по шахматам

В Кыргызстане определились победители II международного турнира «Кубок А.Е. Карпова» по шахматам. Об этом сообщил сайт chess-results.com.

Турнир завершился сегодня в Чолпон-Ате. Участвовали около 160 игроков из Кыргызстана, Казахстана и России. Они провели девять туров. Среди мальчиков до шести лет победил Дастан Бакытбек, до 10 лет — Алихан Даулет (оба из Казахстана), до восьми лет — Наиль Алыбаков, до 12 лет — Нуриддин Юнусов, до 14 лет — Элдияр Орозбаев (все из КР).

Фото Федерации шахмат Кыргызстана. Эпизод Кубка Анатолия Карпова по шахматам

Среди девочек в своих категориях лучшими стали Дилайла Садвакассова (Казахстан), Бермет Макеева, Айжан Съездбекова, Иманнур Момункулова и Айиза Орозбекова (все из КР).

Фото Федерации шахмат Кыргызстана. Эпизод Кубка Анатолия Карпова по шахматам

Впервые кубок Карпова разыграли в 2018 году.