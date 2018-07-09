В Кыргызстане подвели итоги шахматного турнира на кубок Анатолия Карпова

На Иссык-Куле завершился I Кубок А.Карпова по шахматам. Об этом сообщили в оргкомитете состязаний.

Участвовали более 80 спортсменов из Беларуси, Болгарии, Казахстана и регионов Кыргызстана. Возраст — 6-12 лет. В церемонии закрытия участвовал сам чемпион мира Анатолий Карпов.

Шахматисты провели девять туров. Среди мальчиков до 6 лет чемпионом стал Дастан Ибраимов, до 8 лет — Султай Чынгыз, до 10 лет — Владимир Кононенко, до 12 — Михей Науменко. Среди девочек до 6 лет победила Айжан Сабырбекова, до 8 — Айжан Съездбекова, до 10 — Рамина Абдурахманова, до 12 лет — Айша Ален.

Турнир планируется проводить ежегодно.

ИА «24.kg» выступило информационным партнером соревнований.