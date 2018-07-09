15:36
USD 68.31
EUR 80.02
RUB 1.08
Спорт

В Кыргызстане подвели итоги шахматного турнира на кубок Анатолия Карпова

На Иссык-Куле завершился I Кубок А.Карпова по шахматам. Об этом сообщили в оргкомитете состязаний.

Участвовали более 80 спортсменов из Беларуси, Болгарии, Казахстана и регионов Кыргызстана. Возраст — 6-12 лет. В церемонии закрытия участвовал сам чемпион мира Анатолий Карпов.

Шахматисты провели девять туров. Среди мальчиков до 6 лет чемпионом стал Дастан Ибраимов, до 8 лет — Султай Чынгыз, до 10 лет — Владимир Кононенко, до 12 — Михей Науменко. Среди девочек до 6 лет победила Айжан Сабырбекова, до 8 — Айжан Съездбекова, до 10 — Рамина Абдурахманова, до 12 лет — Айша Ален.

Турнир планируется проводить ежегодно.

ИА «24.kg» выступило информационным партнером соревнований.
Ссылка:
просмотров: 191
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке построят Академию шахмат
Спортивный календарь с 9 по 15 июля
Такое возможно лишь в Кыргызстане. Чемпиону мира по шахматам с семьей негде жить
Спортивный календарь со 2 по 8 июля
Кыргызстанцы победили на международном фестивале шахмат
На Иссык-Куле стартовал Кубок Анатолия Карпова по шахматам
Спортивный календарь с 25 июня по 1 июля
В Кыргызстане определились чемпионы по шахматам
Кыргызстан посетит легендарный шахматист
Тологон тегин Семетей стал чемпионом Кыргызстана по шахматам
Популярные новости
Матч Россия&nbsp;&mdash; Хорватия. Футбольный мяч для игры вынесет юный кыргызстанец Матч Россия — Хорватия. Футбольный мяч для игры вынесет юный кыргызстанец
Такое возможно лишь в&nbsp;Кыргызстане. Чемпиону мира по&nbsp;шахматам с&nbsp;семьей негде жить Такое возможно лишь в Кыргызстане. Чемпиону мира по шахматам с семьей негде жить
ЧМ-2018 по&nbsp;футболу. Сборная России проиграла Хорватии матч за&nbsp;выход в&nbsp;полуфинал ЧМ-2018 по футболу. Сборная России проиграла Хорватии матч за выход в полуфинал
Актер или симулянт? Сколько времени пролежал Неймар на&nbsp;газоне ЧМ-2018 Актер или симулянт? Сколько времени пролежал Неймар на газоне ЧМ-2018
Бизнес
Acıbadem: уникальный комплекс услуг в&nbsp;современном медицинском центре Acıbadem: уникальный комплекс услуг в современном медицинском центре
Сэкономьте на&nbsp;мобильной связи MegaCom до&nbsp;1&nbsp;440 сомов Сэкономьте на мобильной связи MegaCom до 1 440 сомов
Звони на&nbsp;мобильные Кыргызстана ВЫГОДНО! Звони на мобильные Кыргызстана ВЫГОДНО!
10&nbsp;ГБ Интернета В&nbsp;ПОДАРОК при заказе смартфона на&nbsp;OSTORE.KG 10 ГБ Интернета В ПОДАРОК при заказе смартфона на OSTORE.KG