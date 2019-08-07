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Спорт

Ошский EREM крупно проиграл на старте клубного чемпионата Азии по футзалу

Фото Ассоциации футзала Кыргызстана. Футзальный клуб EREM

Ошский EREM с крупным счетом проиграл на старте клубного чемпионата Азии по футзалу. Об этом сообщила ассоциация данного вида спорта КР.

Турнир начался сегодня в Бангкоке (Таиланд). За победу борются 16 команд. Большинство из них, включая EREM, — чемпионы своих стран. На предварительном этапе ошский клуб играет в группе A. В дебютном матче он со счетом 3:8 уступил китайскому «Шенжень Нанлинг Тилангу».

Во втором туре, намеченном на 9 августа, EREM сыграет против корейского «Сеула».

Ранее EREM дважды участвовал в клубном ЧА: в 2017 году не попал в плей-офф, а в 2018-м выбыл в четвертьфинале.
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