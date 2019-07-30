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Спорт

У Кыргызстана две медали на чемпионате Азии среди юниоров по дзюдо

Фото @aibekuulu.60. Кубанычбек Айбек уулу (второй слева) — серебряный призер ЧА среди юниоров по дзюдо

У Кыргызстана две медали на чемпионате Азии и Океании среди юниоров по дзюдо.

Турнир прошел 29-30 июля в китайском Тайбэе. За победу боролись 170 спортсменов из 21 страны, в том числе 13 кыргызстанцев. Кубанычбек Айбек уулу в весовой категории до 60 кг выиграл серебро, Шахида Нармухамедова (свыше 78 кг) — бронзу. Пять представителей КР остановились в шаге от пьедестала почета. В командном зачете отечественная сборная стала девятой.

На ЧА среди кадетов, проходившем в Тайбэе 27-28 июля, кыргызстанцы взяли шесть медалей. Шахида Нармухамедова там тоже выступала и заняла второе место. В апреле в ОАЭ на чемпионате Азии среди взрослых наши дзюдоисты завоевали две награды.
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