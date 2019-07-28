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Спорт

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате Азии по дзюдо

Фото Федерации дзюдо Кыргызстана. Часть сборной Кыргызстана на чемпионате Азии среди кадетов по дзюдо

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате Азии и Океании среди кадетов по дзюдо.

Турнир прошел 27-28 июля в Китайском Тайбэе. На татами вышли 159 спортсменов из 17 стран, в том числе 12 представителей КР. Наши дзюдоисты выиграли два золота, три серебра и бронзу. Четыре человека остановились в шаге от награды.

Чемпионами стали Ханболот Ырысбеков (весовая категория до 55 кг) и Чынгызхан Сагыналиев (до 60 кг). На вторую ступень пьедестала поднялись Анарбек Ишенбаев (до 90 кг), Ажар Исаева (до 63 кг) и Шахида Нармухамедова (свыше 70 кг). Муса Шабданбеков (до 50 кг) — третий.

В итоговом медальном зачете сборная Кыргызстана заняла четвертое место после команд Казахстана, Китайского Тайбэя и Южной Кореи.

Отметим, 29-30 июля там же пройдет чемпионат Азии среди юниоров. КР представят 13 дзюдоистов.
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