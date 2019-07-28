Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате Азии по дзюдо

Кыргызстанцы выиграли шесть медалей на чемпионате Азии и Океании среди кадетов по дзюдо.

Турнир прошел 27-28 июля в Китайском Тайбэе. На татами вышли 159 спортсменов из 17 стран, в том числе 12 представителей КР. Наши дзюдоисты выиграли два золота, три серебра и бронзу. Четыре человека остановились в шаге от награды.

Чемпионами стали Ханболот Ырысбеков (весовая категория до 55 кг) и Чынгызхан Сагыналиев (до 60 кг). На вторую ступень пьедестала поднялись Анарбек Ишенбаев (до 90 кг), Ажар Исаева (до 63 кг) и Шахида Нармухамедова (свыше 70 кг). Муса Шабданбеков (до 50 кг) — третий.

В итоговом медальном зачете сборная Кыргызстана заняла четвертое место после команд Казахстана, Китайского Тайбэя и Южной Кореи.

Отметим, 29-30 июля там же пройдет чемпионат Азии среди юниоров. КР представят 13 дзюдоистов.